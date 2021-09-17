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Общество

В Бишкеке МТУ занимает помещение в школе. В БГК просят его перевести

В школе № 4 Бишкека располагается МТУ. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК сообщил депутат Русланбек Шаршенбай уулу.

Он отметил: несмотря на то, что школы столицы перегружены, в них находятся муниципальные подразделения.

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«Надо перевести МТУ, а освободившиеся помещения отдать под классы», — отметил Русланбек Шаршенбай уулу.

Вице-мэр Виктория Мозгачева отметила, что такая же ситуация в школе № 39. «Проблема в том, что мы должны тогда МТУ выделить помещение в границах его территории. Работаем над этим вопросом», — отметила она.

Добавим, что ранее депутат Сайдахмат Исмаилов поднимал вопрос размещения в здании школы № 53 районного центра образования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207447/
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