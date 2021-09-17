11:43
USD 84.80
EUR 99.82
RUB 1.17
Общество

В Бишкеке до сих пор родители приходят с заявлениями о зачислении детей в школу

В Бишкеке до сих пор родители приходят с заявлением о зачислении детей в школу. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по социальным вопросам сообщила вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева.

Она отметила, что прием в первые классы в Бишкеке проходит через систему электронной очереди. В этом году зачислено 16 тысяч 863 ребенка.

«Но до сих пор в районные центры образования приходят родители, которые решили отдать ребенка в школу. Многие либо не успевают подать заявку, так как запись в некоторые школы быстро закрывается, либо у них нет навыков работы с компьютерами, либо вспоминают об этом поздно», — сказала она.

Вице-мэр отметила, что муниципальные школы обязаны принимать детей, проживающих в Бишкеке. «Ни одного ребенка, неохваченного образованием, не должно быть. Если они должны пойти в первый класс, то мы должны их зачислить», — сказала она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207418/
просмотров: 368
Версия для печати
Материалы по теме
В управлении образования мэрии Бишкека новый руководитель
Выпускники школы № 14 Бишкека объявили сбор средств на ее ремонт
В Бишкеке половину школы занимает районный центр образования
В Бишкеке на газовое отопление перевели одну школу
Вице-мэр Бишкека проинспектировал строительство школы в жилмассиве «Алтын-Ордо»
Депутат БГК недоволен чиновниками мэрии: занимаются популизмом
Скоро в школу. Более 18 тысяч первоклассников планируют набрать в Бишкеке
Известный российский шансонье Александр Новиков посетил родную школу в Бишкеке
В жилых массивах Бишкека построят четыре школы и одну пристройку
Мэрия Бишкека отчиталась о подготовке детсадов и школ к учебному году
Популярные новости
Незаконные высотки. Около 60&nbsp;незаконных многоэтажных домов под угрозой сноса Незаконные высотки. Около 60 незаконных многоэтажных домов под угрозой сноса
Пригородные бусики. Пассажиры штурмом берут маршрутки, а&nbsp;у&nbsp;Минтранса все хорошо Пригородные бусики. Пассажиры штурмом берут маршрутки, а у Минтранса все хорошо
Десятки тысяч боевиков&nbsp;ИГ сосредоточены на&nbsp;границе со&nbsp;странами Центральной Азии Десятки тысяч боевиков ИГ сосредоточены на границе со странами Центральной Азии
Примите жесткие меры. Артисты просят Садыра Жапарова наказать политиков Примите жесткие меры. Артисты просят Садыра Жапарова наказать политиков
Бизнес
Российские инвесторы обратились к&nbsp;Садыру Жапарову. Просят защитить от&nbsp;беспредела Российские инвесторы обратились к Садыру Жапарову. Просят защитить от беспредела
Все о&nbsp;маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе от&nbsp;зарубежных спикеров на&nbsp;DIGITAL FEST 2021 Все о маркетинге, креативе и рекламе от зарубежных спикеров на DIGITAL FEST 2021
Пройдите онлайн-идентификацию в&nbsp;MegaPay за&nbsp;несколько секунд Пройдите онлайн-идентификацию в MegaPay за несколько секунд
В&nbsp;Бишкеке пройдет первый форум по&nbsp;электронной коммерции e-Commerce EXPO 2021 В Бишкеке пройдет первый форум по электронной коммерции e-Commerce EXPO 2021
17 сентября, пятница
11:41
Российские инвесторы обратились к Садыру Жапарову. Просят защитить от беспредела Российские инвесторы обратились к Садыру Жапарову. Прос...
11:40
Мэр Бишкека встретился с представителями строительной сферы. Что обсуждали
11:40
В России инициативу Садыра Жапарова на саммите ОДКБ назвали абсурдной
11:38
UFC. Уроженец Кыргызстана Зулкарнайн Камчыбеков не защитил титул CFFC
11:36
На Иссык-Куле в селе Жылуу-Булак дети, играя, сожгли больше двух тонн сена