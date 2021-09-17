В Бишкеке до сих пор родители приходят с заявлениями о зачислении детей в школу

В Бишкеке до сих пор родители приходят с заявлением о зачислении детей в школу. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по социальным вопросам сообщила вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева.

Она отметила, что прием в первые классы в Бишкеке проходит через систему электронной очереди. В этом году зачислено 16 тысяч 863 ребенка.

«Но до сих пор в районные центры образования приходят родители, которые решили отдать ребенка в школу. Многие либо не успевают подать заявку, так как запись в некоторые школы быстро закрывается, либо у них нет навыков работы с компьютерами, либо вспоминают об этом поздно», — сказала она.

Вице-мэр отметила, что муниципальные школы обязаны принимать детей, проживающих в Бишкеке. «Ни одного ребенка, неохваченного образованием, не должно быть. Если они должны пойти в первый класс, то мы должны их зачислить», — сказала она.