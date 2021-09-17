Фильм из Кыргызстана покажут на фестивале в Италии

Фильм «Акыркы көч» (The Road to Eden) отобран в конкурсную программу итальянского кинофестиваля Bari International Film Festival, который пройдет с 25 сентября по 18 октября. Об этом 24.kg сообщили на киностудии «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева.

Фестиваль ежегодно собирает около 75 тысяч зрителей и стал одним из ведущих кинематографических событий Италии. Президент — Маргарет фон Тротта.

Фото bifest.it

Фильм из Кыргызстана покажут 26 сентября в Театре Петруцелли.

Главный герой ленты Кубат Алиев — выдающийся писатель на пенсии, вдовец, живет один в своей хрущевской квартире. Однажды он узнает, что его друг, писатель Сапар, тяжело болен. Кубат продает свою квартиру, чтобы оплатить его лечение. Но вскоре его младшего брата избивают коллекторы за долги. Кубат оказывается перед сложным выбором — помочь брату или другу.

В картине снялись Марат Алышпаев, Шайыргул Касымалиева, Бусурман Одуракаев, Анара Ажыканова, Калипа Усенова и Омурзак Токтомуратов. Сопродюсером выступила Эльнура Осмоналиева.

Фильм является совместным производством Национальной киностудии «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева и общественного фонда «Билимкана».