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Общество

Жители Октябрьского района Бишкека должны платить за вывоз мусора «Комтранскому»

Жители Октябрьского района будут оплачивать за вывоз твердых бытовых отходов компании «Комтранском». Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, муниципалитет урегулировал ситуацию по сбору и вывозу мусора в Октябрьском районе.

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«По итогам проведенных переговоров с МП «Тазалык» и ОсОО «Комтранском» стороны пришли к согласию об отзыве исковых заявлений, а также о продолжении деятельности компании на территории района», — отметили в мэрии.

Ранее сообщалось, что жителям Октябрьского района стали приходить две квитанции за услуги по вывозу мусора. В МП «Тазалык» заявили, что, согласно распоряжению мэрии, Октябрьский район передали на обслуживание муниципального предприятия с 1 августа. Однако в ОсОО «Комтранском» уверяют, что принимать оплату услуг по вывозу мусора вправе только они. Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев взял под личный контроль решение проблемы с вывозом мусора. Он попросил бишкекчан, получивших две квитанции, не оплачивать пока ни по одной из них. По квитанциям, которые жители уже успели оплатить, сделают взаиморасчеты между «Тазалыком» и «Комтранскомом» по итогам разбирательства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207300/
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