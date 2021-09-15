Захват власти. Исмаил Исаков просит наказать авторов обращения к президенту

Экс-депутат парламента, бывший министр обороны Исмаил Исаков требует от главы ГКНБ Камчыбека Ташиева привлечь к уголовной ответственности авторов обращения к президенту Садыру Жапарову. Об этом он заявил 24.kg.

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По его словам, авторов обращения необходимо привлечь к уголовной ответственности за то, что они будоражат население.

«Если этих людей не накажут, то мы будем считать, что это обращение и созданный резонанс организовала власть. Сейчас в ГКНБ должны найти людей, которые стоят за очернением политиков. Интересно то, что некоторые подписавшиеся отказываются от своих слов. У нас есть письменные и аудиосообщения, где эти люди заявляют, что они подписывали только обращение против митингов. Еще одна сказала, что не имеет никаких претензий к Исмаилу Исакову, Ахматбеку Келдибекову и другим. Мы считаем, что это обращение дискредитирует нас перед выборами», — сказал он.

Исмаил Исаков добавил, что никаких разговоров о смене власти или перевороте не вел. «Мы даже о митингах не вели речи. Сейчас идет процесс формирования команды на выборы. Несколько партий, возможно, объединятся, лидеры политорганизаций встречаются. Работа ведется как обычно. Выдумка с обращением меня повергла в шок», — заключил он.

Накануне по подозрению в насильственном захвате власти задержали экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова. Известно, что по делу также проходят бывший президент Алмазбек Атамбаев и депутат Жанар Акаев.

Сегодня в социальной сети Facebook опубликовано обращение нескольких общественных деятелей к главе государства Садыру Жапарову. В документе указывается, что экс-полпред правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов, действующие депутаты парламента Бакыт Джетигенов, Жанар Акаев, Алтынбек Сулайманов, бывшие нардепы Исмаил Исаков, Ахматбек Келдибеков, Жылдызкан Джолдошова и представитель партии «Улуу Кыргызстан» Азамат Мусакеев 17 сентября намерены собрать 100 тысяч человек. Они якобы высказывают в СМИ лозунги о смене власти.