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Общество

Десятки тысяч боевиков ИГ сосредоточены на границе со странами Центральной Азии

Десятки тысяч боевиков ИГИЛ, по данным спецслужб, сосредоточены в Афганистане, в том числе в приграничных со странами Центральной Азии провинциях. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своей статье на сайте «Газета.Ru».

По его словам, американцы не смогли ничего противопоставить боевикам «Исламского государства», которые массово переместились из Сирии в Афганистан.

«По оценкам спецслужб, сейчас в регионе насчитываются десятки тысяч боевиков ИГ и их последователей, значительная часть которых сосредоточена в приграничных с государствами Центральной Азии северных, а также восточных провинциях. Руководство «Исламского государства» прямо заявило о планах распространить свое влияние на весь регион», — сказал Дмитрий Медведев.

Он добавил, что уход США из Афганистана лишь подогревает активность террористической организации, которая по-прежнему является огромной угрозой для Азии, Африки, Ближнего Востока и Европы.

«США за время своей почти 20-летней операции в Афганистане не достигли главной цели, которую после терактов 11 сентября озвучил на тот момент президент страны Джордж Буш, — победить терроризм в Афганистане. Из-за многочисленных просчетов США, в том числе в ближневосточной политике, террористы продолжают действовать на территории государства», — считает Дмитрий Медведев.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении полного контроля над всей территорией Афганистана. Дипломатические миссии, аккредитованные в стране, организовали эвакуацию своих граждан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206877/
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