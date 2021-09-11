За последние годы число педагогов в школах выросло, а в вузах снизилось

В Кыргызстане за последние годы число педагогов в общеобразовательных учреждениях выросло, а в высших учебных заведениях, напротив, снизилось. Об этом говорится в Программе развития образования на 2021-2040 годы.

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В документе приводится сравнение показателей за 2012-й и 2020-й. За этот период число воспитателей на уровне дошкольного образования увеличилось с 4 тысяч 53 до 8 тысяч 301, на уровне школьного образования — с 75 тысяч до 82 тысяч учителей. На уровне профлицеев число педагогов уменьшилось в связи с оптимизацией системы с 3 тысяч 920 до 3 тысяч 403.

На уровне вузов также отмечается уменьшение числа педагогов — с 12 тысяч 633 до 12 тысяч 197.

Объем государственного бюджета на образование вырос с 21,7 миллиарда сомов до 39,9 миллиарда. Это связано с двумя факторами: увеличением контингента обучающихся и повышением зарплаты учителям.

Если в 2012 году средняя зарплата учителя составляла 3,5 тысячи сомов в месяц, то в 2020-м — уже 17 тысяч. Повышение окладов способствовало сокращению нехватки учителей в школах.

При этом из всей суммы, выделяемой бюджетом на образование, 93 процента направляется на зарплату учителей и социальные отчисления и только 7 процентов — на развитие.