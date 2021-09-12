Неделя-24. Дорогие парламентские выборы и преследования за критику властей

По предварительным подсчетам, выборы депутатов Жогорку Кенеша обойдутся в 602 миллиона сомов. Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова подчеркнула, что это еще не все расходы. Некоторые меры не учтены, и на их реализацию придется изыскать средства из других источников. При этом в 2021 году в стране уже прошли выборы президента, два референдума по Конституции и местные выборы, а кое-где еще и перевыборы.

В Кыргызстане полный курс вакцинации от коронавируса прошли 504 тысячи 465 человек. Еще 721,9 тысячи человек получили первую дозу. В стране есть более 1,8 миллиона доз различных вакцин.

В Кыргызстане начали задерживать за критику властей. Так, в аэропорту Оша милиция взяла активистку партии «Бутун Кыргызстан» Орозайым Нарматову. Она несколько лет живет в России, приехала в страну на похороны брата. «В публикациях Орозайым Нарматовой идет негативный отзыв и дискредитация властей КР. Деятельность активистки свидетельствует о наличии признаков тенденциозного освещения общественно-политического процесса для формирования негативного общественного мнения, создания условий и предпосылок к возбуждению региональной вражды и насильственного захвата власти. Материалы зарегистрированы по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР», — сообщили в МВД.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Как открытые списки молодежную и женскую квоты похоронят

Фото из интернета. Выборы в парламент Кыргызстана усложнились и стали запутанными

28 ноября в Кыргызстане пройдут выборы депутатов седьмого созыва Жогорку Кенеша. По новой редакции закона вводится смешанная система — 54 нардепа избирают по пропорциональной системе (открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 — по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах. Число парламентариев сокращается до 90 человек. Избирательный порог для партий вырос до 5 процентов, а гендерная квота сократилась. Глава общественного фонда «Гражданская платформа» Айнура Усупбекова в интервью 24.kg заявила, что, введя преференциальное голосование, политики обманули сами себя.

Безответственные попрошайки

Ни для кого не секрет, что Кыргызстан зависит от внешней помощи. За годы независимости страна получила от доноров более $10 миллиардов. Почти треть этой суммы предоставили безвозмездно, в виде грантов. Казалось бы, пользуйся и радуйся. Но парадокс — помощь власти с благодарностью принимают, а использовать полученное зачастую не торопятся, оставляя доноров в недоумении и сомнениях по поводу того, нужна ли, вообще, эта поддержка. Подробнее о ситуации в материале «Просить и не воспользоваться. Как кыргызские власти строят отношения с донорами».

Новый Налоговый кодекс: чего ждать и чего бояться

Фото из интернета. Очередные законодательные инициативы вновь заставили всех насторожиться

Министерство экономики и финансов вынесло на общественное обсуждение новую редакцию Налогового кодекса. О том, что он будет меняться, говорили почти год, но конкретика появилась только сейчас. Новый Налоговый кодекс предлагают ввести в действие с 1 января 2022 года. Редакция 24.kg представляет основные изменения, которые предусматривает документ — «Налоговый кодекс. Налоги на Google и такси, cashback и дистанционные проверки».

Министерство экономики и финансов вынесло на общественное обсуждение новую редакцию Налогового кодекса. Кроме самого кодекса, вносят поправки и в отдельные нормативно-правовые акты. Минэкономики и финансов предлагает расширить полномочия Государственной налоговой службы. Подробнее в материале «Новый Налоговый кодекс. Заставить платить таксистов и раскрыть банковскую тайну».

Выборочная память о ветеранах

Фото 24.kg. Джаныбек Бейшенов — председатель Союза ветеранов миротворцев таджикско-афганской границы

Угроза, нависшая сегодня над Центральной Азией из-за ситуации в Афганистане, не нова. В начале 1990-х, когда Советского Союза не стало, талибы подбирались вплотную к границам СНГ. Тогда на защиту общих рубежей бросили добровольцев. С 1992 по 1999 год службу в горячей точке прошли тысячи кыргызских солдат. Позже государство предпочло о них забыть. Лишили даже положенных льгот. Подробнее в материале «Миротворцы Кыргызстана. Кто вернет им отнятую боевую славу?»

Общественная борьба с коррупцией

Почти два месяца назад решением Садыра Жапарова воссоздан Антикоррупционный деловой совет. Работает он при президенте. В интервью 24.kg генеральный секретарь АДС Нурипа Муканова рассказала, что дает организации деятельность при главе государства и чем реально она может помочь в борьбе с коррупцией.

За какие учебники родителям придется заплатить

Фото 24.kg. В Кыргызстане никак не могут решить проблему с учебниками, хотя на их печать постоянно выделяют десятки миллионов сомов

В 2020-2021 учебном году обеспеченность школ учебниками, по данным Минобразования КР, в среднем составила 72,2 процента. Хуже всего дела в общеобразовательных организациях с русским и таджикским языками обучения (61,7 и 64,42 процента). Директор учреждения «Жаңы китеп» Тологон Аматов рассказал 24.kg о том, сколько средств удалось собрать, на что их потратят и какие учебники будут сдавать в аренду в новом учебном году.

Сколько стоят сборы на учебу

До начала нового учебного года считанные дни. Родителям предстоит самая нервная часть — собрать детей в школу так, чтобы не сидеть оставшиеся недели до зарплаты на хлебе и воде. Чтобы не стрессовать лишний раз, лучше разделить покупки на несколько дней. Журналист 24.kg прошла по рынкам, супермаркетам и ТРЦ и выяснила, во сколько семейному бюджету обойдется подготовка к школе.

На грани выживания

В начале сентября президент подписал указ о повышении социальных пособий. Новость оказалась радостной не для всех. Про 8 тысяч получателей просто забыли. Подробнее в материале «Повысили не всем. Как выжить людям с инвалидностью на 2 тысячи сомов».

Как перебраться из кыргызской глубинки в Европу

Фото Гулизы Самидин кызы

24-летняя Гулиза Самидин кызы из Ноокатского района Ошской области три года живет в Нюрнберге. Она уехала в Германию по программе Аu-Pair. Сейчас учится в медицинском колледже. О своей жизни в Германии Гулиза рассказала 24.kg.

Убогий транспорт столицы

Система общественного транспорта Бишкека в плачевном состоянии. Пассажиры регулярно жалуются на неаккуратное вождение, нарушение Правил дорожного движения, грязные салоны. Претензии предъявляют и водителям частных микроавтобусов, и тем, кто водит муниципальный транспорт. Но если своих сотрудников муниципалитет наказать может, то в отношении частников в мэрии разводят руками, говоря, что никак не могут повлиять на них. О ситуации в материале «Без рычага воздействия. Как в Бишкеке решают проблемы пассажирских перевозок».

Красота Кыргызстана. Фото и видео читателей 24.kg

Фото Владислава Ногая. Урочище Кок-Арча, Чон-Кемин

Лето пролетело, но и начало осени у нас обычно теплое и позволяет активно путешествовать по республике. Потому не засиживаемся в городах и отправляемся любоваться красотами нашей страны. Подробнее — «Мгновения жизни. Урочище Кок-Арча и летний Джети-Огуз».

Что нужно знать, отдавая ребенка в музыкальную школу

«Недавно дочь стала просить записать ее на уроки гитары. Надо ли записать ее в музыкальную школу или будет достаточно уроков на YouTube?» — задалась вопросом читательница 24.kg. На вопросы редакции ответила преподаватель фортепиано кара-балтинской музыкальной школы Елена Хабичевская.