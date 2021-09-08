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Общество

Политику Женишу Молдокматову предъявлены еще три обвинения

Политику Женишу Молдокматову предъявлены еще три обвинения. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МВД.

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По ее данным, новые обвинения предъявлены по статьям 355 «Угроза или насилие в отношении представителя власти», 309 «Насильственный захват власти» и 257 «Хищение или вымогательство огнестрельного оружия» УК КР.

В ближайшее время следственная служба МВД передаст материалы в суд.

Ранее ему вручили уведомление о подозрении в совершении преступления по статье 264 «Организация массовых беспорядков» УК КР.

5-6 октября 2020 года прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября ЦИК вынужденно аннулировала итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего президента.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, экс-руководителя аппарата главы государства Фарида Ниязова, бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева, экс-замглавы МВД Курсана Асанова. Некоторые остаются под стражей до сих пор. Другим изменили меру пресечения на домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206384/
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