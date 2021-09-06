Просить и не воспользоваться. Как кыргызские власти строят отношения с донорами

Ни для кого не секрет, что Кыргызстан зависит от внешней помощи. За годы независимости страна получила от доноров более $10 миллиардов. Почти треть этой суммы предоставили безвозмездно, в виде грантов.

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В республику привозят медицинские изделия, технику, спонсируют отечественные проекты. Причем чаще всего поддержка эта целенаправленная, по запросу самого государства.

Казалось бы, пользуйся и радуйся. Но парадокс в том, что помощь власти с благодарностью принимают, а использовать полученное зачастую не торопятся, оставляя доноров в недоумении и сомнениях по поводу того, нужна ли, вообще, была эта поддержка.

Отслеживание аварий онлайн

В прошлом году Фонд «Сорос — Кыргызстан» поддержал запрос ГУОБДД по созданию системы онлайн-регистрации ДТП в Бишкеке. С условием, что данные будут в открытом доступе, это позволит анализировать возможные причины аварий и отслеживать возможные вмешательства.

Фото — скриншот. Ресурс «102.kg

Как рассказал 24.kg глава фонда Шамиль Ибрагимов, в январе 2021-го руководство ГУОБДД попросило расширить проект на всю страну. «Подписан меморандум — фонд финансирует систему и спецтренинги для персонала, а ГУОБДД использует систему и публикует открытые данные по всем ДТП в республике. Сама платформа для регистрации аварии была доступна уже с января на уровне столицы. 22 июня проект официально презентовали и запустили на уровне страны», — отметил он.

Ресурс, на который потратили $25 тысяч, бездействует. Прошло два месяца, но сведения все еще не генерируются и не публикуются.

«Согласно договоренностям, на сайте 102.kg должны публиковать всю информацию по авариям с возможностью выгрузки дата-сетов и подключения API-доступа к данным. Но, как мы видим, с 1 августа по 3 сентября 2021 года зарегистрировано всего 16 ДТП», — подчеркивает глава Фонда «Сорос — Кыргызстан».

Работать с госструктурами по подобным проектам нецелесообразно. Они не выполняют свои обязательства. Случай не единичный, подобные уже бывали. Шамиль Ибрагимов

Мобильная клиника

Другой пример — мобильная клиника, подаренная Кыргызстану Исламским банком развития. Еще 5 мая восемь специализированных машин передали Министерству здравоохранения.

Уже пятый месяц все они простаивают на стоянке в микрорайоне «Асанбай».

Сначала автомобили планировали распределить по регионам для улучшения доступа к медицинским услугам жителей отдаленных районов. Но потом решили, что сначала начнут работать в Чуйской области.

Фото администрации президента. День приема мобильной клиники

В конце мая министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев сообщил, что из-за бюрократических процедур выезд откладывается.

«Машины должны были пройти страхование, это сделано. Кроме того, они должны получить регистрацию, но для этого их необходимо оформить на Исламский банк развития, однако тут нет их офиса, поэтому процедура задерживается. Без номеров клиника не может выехать», — говорил он.

27 августа в Минздраве заявили, что технику до сих пор не используют, потому что ответственные лица продолжают проверять качество и надежность оборудования.

А между тем в составе одного комплекса мобильной клиники есть так необходимые в отдаленных регионах компьютерный томограф и маммограф, операционный блок, рентген-установка, гастроскоп, мобильный скрининг-центр, а также кабинеты для врачей, лаборатория для проведения анализов и даже микроавтобусы для транспортировки пациентов, в том числе автомобиль скорой медицинской помощи класса С.

Гумпомощь на складах

В конце августа журналисты провели расследование и выяснили, что больше половины товаров для борьбы с коронавирусом, поступивших в страну из Германии и Турции, так и остались лежать на складах, а 20 тысяч комплектов ПЦР-тестов из России не передали в лаборатории.

В июле 2020-го Турция направила в Кыргызстан гуманитарный груз: 20 аппаратов ИВЛ, 50 кислородных концентраторов, 20 тысяч комплектов ПЦР-тестов, средства индивидуальной защиты и 10 тысяч таблеток противомалярийного препарата гидроксихлорихина, который использовался для лечения COVID-19.

Аппараты искусственной вентиляции легких и кислородные концентраторы уже отправили в больницы.

Но часть СИЗ до сих пор лежит на складах Минздрава. Тесты в лаборатории тоже не поступили. Предоставленный Германией в ноябре пакет гуманитарной помощи распределили лишь наполовину.

В Минздраве пояснили, что тесты хранятся на складе, поскольку они не укомплектованы необходимыми реагентами. Однако, по данным МИД, в январе Россия все же передала Кыргызстану реагенты для 20 тысяч исследований.

В прошлом году Исламский банк развития выделил Кыргызстану кредит в размере $15 миллионов на закупку респираторов, приобретение 30 автомашин и строительство десяти лабораторий.

На эти деньги купили лишь 15 санитарных автомашин, которые передали больницам в регионах. Однако информации о распределении лекарств и СИЗ нигде нет. Строительство лабораторий тоже не началось, а когда приступят к работам, неизвестно.

Это только несколько примеров из новейшей истории. Все они обернулись для доноров разочарованием, которое вряд ли позволяет рассчитывать на то, что Кыргызстану вновь протянут руку помощи.