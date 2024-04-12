Врачу со скорой Бишкека нужна помощь в установке инсулиновой помпы

Врачу Центра экстренной медицины Бишкека Виктории Басковой нужна помощь в установке инсулиновой помпы. Об этом говорится на странице «Врач на скорой» в Facebook.

Коллеги отмечают, что, несмотря на свою болезнь, Баскова спасла не одну жизнь.

«Сейчас она сама нуждается в нашей помощи. Уже 25 лет Виктория борется с сахарным диабетом. Все это время старалась избегать осложнений, но недавно начали появляться проблемы с инсулиновыми липогипертрофиями, которые привели к поражению органов. Инсулин перестал усваиваться в местах инъекций, что привело к прогрессирующим проблемам. Единственным решением стало использование инсулиновой помпы, но ее применение требует постоянного мониторинга уровня глюкозы в крови», — говорится в сообщении.

Ежемесячные расходы на материалы для помпы составляют от 8 тысяч сомов, а на непрерывный мониторинг глюкозы — от 12 тысяч. Сама помпа обойдется в 190 тысяч сомов. Это цены на расходные материалы, доступные в стране. При заказе из других государств стоимость может отличаться и требоваться работа с другими фирмами.

Для семьи Виктории Басковой не по карману такая сумма. Поэтому врач обращается за помощью в сборе необходимых средств.

Желающие помочь могут перечислить средства по следующим реквизитам: