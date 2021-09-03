В США число жертв урагана «Ида» выросло до 45 человек

Число жертв наводнений после урагана «Ида» в США достигло 45 человек. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
Отмечается, что только в штате Нью-Джерси жертвами стали не менее 23 человек. По данным местных властей, их число может вырасти, поскольку многие числятся пропавшими без вести.
Губернатор штата Фил Мерфи сказал, что большинство погибших — это люди, находившиеся в своих автомобилях, когда на них неожиданно обрушились потоки воды.
В нескольких штатах страны объявлено чрезвычайное положение, ведутся спасательные и восстановительные работы. Сейчас в США около 1,2 миллиона человек не имеют доступа к электричеству, более 900 тысяч из них — в штате Луизиана.