В США число жертв урагана «Ида» выросло до 45 человек

Число жертв наводнений после урагана «Ида» в США достигло 45 человек. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Отмечается, что только в штате Нью-Джерси жертвами стали не менее 23 человек. По данным местных властей, их число может вырасти, поскольку многие числятся пропавшими без вести.

Губернатор штата Фил Мерфи сказал, что большинство погибших — это люди, находившиеся в своих автомобилях, когда на них неожиданно обрушились потоки воды.

Наводнения были вызваны ураганом «Ида», который сопровождался проливными дождями. Он привел к масштабным наводнениям в Нью-Йорке, где, по предварительным данным, погибло не менее 12 человек. В городе приостановили работу всех линий метрополитена. Мэр города Билл де Блазио заявил, что в городе спасателей ждут сотни человек.

В нескольких штатах страны объявлено чрезвычайное положение, ведутся спасательные и восстановительные работы. Сейчас в США около 1,2 миллиона человек не имеют доступа к электричеству, более 900 тысяч из них — в штате Луизиана.