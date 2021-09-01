Учебный год в музыкальных школах Кыргызстана уже начался

В Кыргызстане музыкальные школы уже начали учебный год. Об этом 24.kg сообщила заведующая отделом профессионального образования Минкультуры Гульнара Черикбаева.

Она отметила, что постановление кабмина о переносе начала учебного года на 15 дней распространяется только на образовательные организации. «Музыкальные школы не являются общеобразовательными, это дополнительное спецпрофобразование, поэтому на них действие этого документа не распространяется», — сказала Гульнара Черикбаева.

Она добавила, что во время пандемии, когда школы были закрыты, учились в онлайн-режиме, музыкальные работали в традиционном. «Так как у нас идет индивидуальное обучение: один ребенок — один преподаватель», — пояснила Гульнара Черикбаева.

Она заявила, что так как музыкальное образование является дополнительным, то ребенок может приступить к занятиям с 15 сентября. «Это решают родители», — заключила завотделом профессионального образования.

Отметим, ранее в кабмине свое решение объяснили эпидемиологической ситуацией по коронавирусу и вакцинацией граждан. «Это один из факторов. Другой — продление турсезона. Был ряд обращений родителей и депутатов о переносе начала учебного года. Люди не успевают убрать огороды и реализовать сельхозпродукцию, чтобы собрать детей к школе. В основном это, конечно, касается сельской местности», — пояснили там.