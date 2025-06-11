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Общество

Снос здания Музучилища имени Куренкеева. К студентам пришел глава Минкультуры

Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев посетил Кыргызское национальное музыкальное училище имени Мураталы Куренкеева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Чиновник провел встречу с преподавательским составом и студентами учебного заведения, а также ознакомился с текущим состоянием учебного учреждения и ответил на вопросы, касающиеся строительства нового учебного корпуса.

Он отметил, что действующее здание, эксплуатируемое более 85 лет, уже не соответствует современным требованиям. Плесень на стенах наносит ущерб музыкальным инструментам, а отсутствие общежития создает сложности для студентов. По поручению президента на месте старого здания построят новое — современное, просторное и оснащенное общежитием.

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Мирбек Мамбеталиев заверил, что Минкультуры продолжит оказывать всестороннюю поддержку развитию учреждений культуры и художественного образования в республике.

Ранее стало известно, что здание Музыкального училища имени Мураталы Куренкеева в Бишкеке снесут. Студентам сообщили, что они должны сдать экзамены до 23 июня. Студенты жаловались, что новый учебный год им придется начать в здании в «Тунгуче», в котором нет соответствующих условий.

Позже в Минкультуры заявили, что здание, в которое временно переведут училище, еще не выбрано и рассматривается несколько вариантов. В ведомстве также заверили, что после сноса на этом месте построят современное здание училища.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332238/
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