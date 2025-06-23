Учеников музучилища имени Куренкеева заставляют таскать тяжелые инструменты

Студентов музыкального училища имени Куренкеева заставляют перетаскивать музыкальные инструменты. Об этом 24.kg сообщила одна из учениц.

По ее словам, вчера вечером в чат классных руководителей завуч написала сообщение с просьбой разослать по группам и привлечь студентов к переносу и транспортировке музыкальных инструментов.

Фото студентки училища

«Музыкантам тяжелое поднимать категорически нельзя. Я сегодня что-то тяжелое подняла, повредила руку и теперь тяжело играть. Это эксплуатация детского труда», — сообщила девушка.

Она отметила, что не известно, куда отправят все собранные инструменты.

«Самое важное, что срывается учебный процесс. Мы не можем спокойно проводить сессию, потому что шум в коридоре, все заняты упаковкой нот и инструментов», — сообщил один из преподавателей.

Напомним, ранее стало известно, что здание Музыкального училища имени Мураталы Куренкеева в Бишкеке снесут. Студентам сообщили, что они должны сдать экзамены до 23 июня. Студенты жаловались, что новый учебный год им придется начать в здании в «Тунгуче», в котором нет соответствующих условий.

Через некоторое время студенты создали петицию за сохранение здания, где отмечается, что училище является единственным заведением уровня среднего специального образования в Бишкеке, где более полувека подготавливали и выпускали профессиональных музыкантов: концертмейстеров, музыкальных педагогов, артистов народных и симфонических оркестров, академических и народных хоров, эстрадных исполнителей, которые представляют страну на высоком уровне.

Музучилище в 2024 году успешно прошло аттестацию (действительную пять лет), подтвердив соответствие всем необходимым стандартам, и президент подписал указ о присвоении заведению статуса «национального» за значительный вклад в совершенствование среднего специального музыкального образования.