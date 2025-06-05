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Общество

Родители студентов Музучилища Куренкеева просят президента отменить снос здания

Студенты Музыкального училища имени Мураталы Куренкеева и их родители выступили с открытым обращением к президенту Садыру Жапарову, первой леди Айгуль Жапаровой, министру культуры, информации и молодежной политики Мирбеку Мамбеталиеву и мэру Бишкека Айбеку Джунушалиеву.

В обращении они просят предотвратить снос здания, отмечая, что училище не просто место, где проходят занятия, а особое пространство с уникальной акустикой, специально оборудованными классами и концертными залами в исторически сложившемся культурном центре столицы.

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«Уникальное образовательное учреждение готовит будущих музыкантов — профессиональных преподавателей и концертмейстеров детских музыкальных школ, артистов оркестра кыргызских народных инструментов и симфонического оркестра, дирижеров хора, академических, народных и эстрадных певцов. Мураталы Куренкеев, Абдылас Малдыбаев, Калый Молдобасанов, Насыр Давлесов, Жылдыз Малдыбаева, Артык Мырзабаев, Лира Кийизбаева, Саид Бекмуратов и все выдающиеся музыканты Кыргызстана — воспитанники этого легендарного музыкального училища», — говорится в обращении.

Родители студентов считают, что снос здания училища нарушает нормы Закона «Об образовании», право студентов на качественное образование и право педагогов на надлежащие условия труда.

Авторы обращения заявили, что администрация училища не предоставляет никаких официальных документов, приказов, архитектурных планов или обоснований комиссий, на основании которых здание было выведено из государственного реестра историко-культурных памятников.

«Отсутствие открытой информации вызывает серьезную обеспокоенность всей музыкальной общественности республики и порождает недоверие к законности принятия таких решений», — отметили студенты и родители.

В обращении содержится просьба к президенту, первой леди, министру и мэру:

  • вмешаться в ситуацию и остановить любые действия по сносу здания;
  • обеспечить законное право студентов на получение качественного образования;
  • сохранить здание в его историческом месте, провести капитальный ремонт и реконструкцию.

Ранее стало известно, что здание Музыкального училища имени Мураталы Куренкеева в Бишкеке снесут. Студентам сообщили, что они должны сдать экзамены до 23 июня. Студенты жаловались, что новый учебный год им придется начать в здании в «Тунгуче», в котором нет соответствующих условий.  

Позже в Минкультуры сообщили, что здание, в которое временно переведут училище, еще не выбрано и рассматривается несколько вариантов. В ведомстве также заверили, что после сноса училища на этом месте будет построено современное здание для училища. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331695/
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