О различиях симптомов гриппа и COVID-19 напомнила эпидемиолог

СOVID-19 и грипп имеют сходную клиническую картину: повышенная температура тела, слабость, першение в горле, сухой кашель, головная боль, иногда — насморк или заложенность носа, боль в мышцах и суставах, апатия. Об этом на брифинге сообщила врач-эпидемиолог Городской клинической больницы № 1 Бишкека Айжаркын Эгембердиева.

Она перечислила различия двух заболеваний. По ее словам, при COVID-19 инкубационный период составляет от одного до 14 дней, при гриппе — от нескольких часов до трех дней. Айжаркын Эгембердиева добавила, что общее состояние при гриппе зачастую улучшается в течение 7-8 дней, в то время как при коронавирусной инфекции у людей с факторами риска при отсутствии правильного лечения в это время заболевание может перейти на следующую стадию: появляется одышка, дыхательная недостаточность.

«Коронавирусная инфекция может вызывать расстройство пищеварения (диарея), при гриппе же у взрослых такой симптом встречается редко», — отметила она.

Кроме того, для гриппа, в отличие от COVID-19, характерна осенне-зимняя сезонность.

«Важно, чтобы диагноз ставил врач, так как оба заболевания могут приводить к опасным осложнениям — в том числе пневмонии и летальному исходу», — добавила она.