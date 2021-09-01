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Общество
Сюжет: COVID-19

О различиях симптомов гриппа и COVID-19 напомнила эпидемиолог

СOVID-19 и грипп имеют сходную клиническую картину: повышенная температура тела, слабость, першение в горле, сухой кашель, головная боль, иногда — насморк или заложенность носа, боль в мышцах и суставах, апатия. Об этом на брифинге сообщила врач-эпидемиолог Городской клинической больницы № 1 Бишкека Айжаркын Эгембердиева.

Она перечислила различия двух заболеваний. По ее словам, при COVID-19 инкубационный период составляет от одного до 14 дней, при гриппе — от нескольких часов до трех дней. Айжаркын Эгембердиева добавила, что общее состояние при гриппе зачастую улучшается в течение 7-8 дней, в то время как при коронавирусной инфекции у людей с факторами риска при отсутствии правильного лечения в это время заболевание может перейти на следующую стадию: появляется одышка, дыхательная недостаточность.

«Коронавирусная инфекция может вызывать расстройство пищеварения (диарея), при гриппе же у взрослых такой симптом встречается редко», — отметила она.

Кроме того, для гриппа, в отличие от COVID-19, характерна осенне-зимняя сезонность.

«Важно, чтобы диагноз ставил врач, так как оба заболевания могут приводить к опасным осложнениям — в том числе пневмонии и летальному исходу», — добавила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205700/
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