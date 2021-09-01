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Общество

В Минэкономики и финансов рассказали, насколько вырастут пособия

Министр экономики и финансов Акылбек Жапаров рассказал об указах, которыми повышаются размеры пособий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в рамках 30-летия со Дня независимости подготовлено несколько указов. В частности «О мерах дополнительной социальной поддержки детей, потерявших кормильцев» и повышении с 1 октября 2021 года до 50 процентов, а с 1 января 2022 года — 100 процентов от действующего сейчас размера пособий.

Действующие размеры пособий для лиц с ограниченными возможностями, ДЦП в 4 тысячи сомов с октября вырастут до 6 тысяч сомов, а с 1 января 2022 года — до 8 тысяч сомов.

Детям с ВИЧ/инфекцией или больным СПИДом, а также детям, рожденным от матери с ВИЧ/СПИДом, пособия увеличат с 4 до 8 тысяч сомов. До 8 тысяч сомов вырастут пособия для лиц с ограниченными возможностями здоровья с детства с первой по третью группы.

«Далее, в случае потери кормильца выплаты детям увеличим с 1 тысячи до 1,5 тысячи сомов, а с 1 января 2022 года поднимаем на 100 процентов. Эти дети будут получать по 2 тысячи сомов. Дети-сироты будут получать в рамках указа о государственном социальном пенсионном страховании 4 тысячи сомов», — рассказал Акылбек Жапаров.

С октября вырастет размер базовой части пенсионеров. С 1 апреля 2022 года обещают поднять зарплату работникам социальной сферы. С 1 октября 2022 года работникам — техническому и младшему обслуживающему персоналу (ТОП/МОП) на 50 процентов. На стадии проработки находится вопрос повышения зарплаты госслужащим.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205691/
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