Дело правозащитника Камиля Рузиева будет рассматривать новый судья

Дело правозащитника Камиля Рузиева, обвиняемого в подлоге документов, будет рассматривать новый судья. Об этом 24.kg рассказал его сын Азат Рузиев.

По его словам, процесс должен был состояться 26 августа. Но судья накануне вышел на пенсию и назначили нового. Он должен ознакомиться с материалами, поэтому начало слушаний передвинули на 7 сентября.

Камиль Рузиев вину не признает и считает, что материалы дела сфабриковали. Его адвокаты добавили — ни одного весомого доказательства обвинение так и не представило.

Сотрудники ГКНБ задержали правозащитника 30 мая 2020 года в Караколе. Суд отпустил Камиля Рузиева под домашний арест.

Общественность возмущена уголовным преследованием правозащитника. Камиль Рузиев известен как юрист, помогающий жертвам милицейских пыток. Он также информирует о нарушениях законодательства силовиками. Активисты считают местью его уголовное преследование.