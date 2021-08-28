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Общество

Дело правозащитника Камиля Рузиева будет рассматривать новый судья

Дело правозащитника Камиля Рузиева, обвиняемого в подлоге документов, будет рассматривать новый судья. Об этом 24.kg рассказал его сын Азат Рузиев. 

По его словам, процесс должен был состояться 26 августа. Но судья накануне вышел на пенсию и назначили нового. Он должен ознакомиться с материалами, поэтому начало слушаний передвинули на 7 сентября. 

Камиль Рузиев вину не признает и считает, что материалы дела сфабриковали.  Его адвокаты добавили  ни одного весомого доказательства обвинение так и не представило. 

Сотрудники ГКНБ задержали правозащитника 30 мая 2020 года в Караколе. Суд отпустил Камиля Рузиева под домашний арест.

Общественность возмущена уголовным преследованием правозащитника. Камиль Рузиев известен как юрист, помогающий жертвам милицейских пыток. Он также информирует о нарушениях законодательства силовиками. Активисты считают местью его уголовное преследование.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205484/
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