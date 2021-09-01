Как решают проблемы детской онкологии и что ждет маленьких пациентов

Отделение детской онкологии на базе Национального центра онкологии и гематологии (НЦОГ) в Бишкеке появилось в 1979 году одним из первых в СССР. В начале 2000-х возник вопрос его перевода в многопрофильную детскую клинику. В сентябре 2021 года это, наконец, могут реализовать.

По данным руководителя отделения детской онкологии и онкогематологии Султана Стамбекова, ежегодно через отделение проходит 700-800 детей. Впервые выявленные случаи рака фиксируют от 150 до 180, иногда до 200. Но и это немного, говорят специалисты.

Ежегодно во всем мире примерно 18 детям из 100 тысяч диагностируют рак.

Самыми распространенными являются лейкемия, опухоль в головном мозге, лимфома, а также рак почек, глаз, костей и мягких тканей.

Не все в поле зрения онкологов

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В Кыргызстане выявляют 10 — максимум 12 случаев на 100 тысяч детского населения.

«Эта цифра должна быть на самом деле больше. Значит, часть детей мы не видим. Возможно, они проходят под другими диагнозами, лечатся в других странах, — предположил Султан Стамбеков. — Мы часто видим, как в соцсетях ведут сборы на лекарства некоторым детям, а мы их даже не видели и не знаем. Они могут напрямую обращаться к российским и другим врачам. Кто-то может даже не знать о наличии у них болезни. В этом плане есть, конечно, недочеты. Поэтому организация специализированной службы будет нам большой помощью».

Развернуть службу намерены на базе Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД). Строительство нового пятиуровнего здания для отделения детской онкологии велось международным благотворительным фондом «Ас-Сафа».

Затянувшаяся стройка

Экс-глава НЦОМиД Камчибек Узакбаев напомнил о подготовке, предшествующей строительству.

«Несколько раз проводили парламентские слушания, обсуждали вопрос на уровне правительства. В 2019 году приняли решение о переводе отделения из НЦОГ на базу НЦОМиД. Мы начали поиски спонсора, нашли, согласовали необходимые документы и в конце 2020-го начали стройку. Сейчас строительная часть полностью закончена, ведется монтаж медицинского оборудования. Остается приказ Минздрава о переводе», — рассказал он.

Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев сообщил, что приказ будет подписан в ближайшие дни.

«Первая леди Кыргызстана Айгуль Жапарова и созданный по ее инициативе общественный фонд «Умут булагы» организовали недавно встречу с российскими врачами из центра Д.Рогачева на Иссык-Куле. Они помогают нам консультативно и проведут для наших специалистов мастер-классы», — сказал он 24.kg.

Новое отделение чиновники обещали давно. Еще в бытность президента Алмазбека Атамбаева на территории НЦОГ даже начинали стройку.

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«Это будет уникальный центр в Центральной Азии на 100 койко-мест», — рассказывал в 2017 году профессор Эмиль Макимбетов.

Планировалось открыть современные лаборатории иммуногистохимии, иммунофенотипирования, цитогенетики, установить лучевое оборудование. И самое главное, начать делать операции по пересадке костного мозга, чего сейчас в Кыргызстане, к сожалению, нет.

Центр должен был появиться уже в сентябре 2018 года — как раз ко дню рождения Алмазбека Атамбаева. Однако стройку заморозили из-за нехватки средств. Успели возвести только каркас. Что будет с этим зданием, пока непонятно. Денег нет.

Фото из архива 24.kg. Замороженная стройка

В действующем детском отделении развернуто 41 место, в новом современном здании их станет 60. Там будет организована амбулатория и два отделения (для приема пациентов и реанимация).

Доступ и лечение улучшится

Профессор Камчибек Узакбаев считает стратегически верным решение перевести детское отделение в состав многопрофильной детской больницы. «Таковы мировые стандарты. Ведь кроме онкологии у этих больных часто бывают сопутствующие заболевания со стороны нервной системы и других органов, сердечные патологии. Собрать всех этих специалистов на базе взрослой онкологии было невозможно. Качество медицинской помощи таким детям значительно улучшится», — добавил он.

Рак у детей, по словам докторов, агрессивнее, чем у взрослых, однако и лучше поддается лечению.

При своевременном и правильном лечении более 70 процентов видов рака излечимы, а выживаемость при некоторых типах превышает 90 процентов.

Очень важно вовремя выявить заболевание. А родителям, чьи дети больны, не терять надежду, доверять врачам и избегать неправдивой информации.

К сожалению, иногда родители маленьких пациентов вместо профильной больницы обращаются к народным целителям, знахарям и упускают драгоценное время и шанс на выздоровление.

По словам онколога Султана Стамбекова, причины рака у детей неизвестны. Если у взрослых на возникновение онкологии влияют вредные привычки и окружающая среда, то у детей такое влияние не доказано. «Большая часть считается генетическими болезнями. По каким-либо причинам у ребенка возникает генетическая мутация, которая и приводит в дальнейшем к развитию опухоли», — поясняет доктор.

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С переводом отделения в НЦОМиД, по его словам, улучшится доступ детей к специализированной помощи. «Обычно, прежде чем к нам поступить, дети проходят через различные больницы. Теперь путь к нам будет короче. Доступнее станет помощь педиатров — мы сможем быстрее с ними консультироваться. Улучшится организация реанимационных мероприятий. Кроме того, улучшится и учет детей с доброкачественными опухолями. Их сейчас лечат детские врачи в том числе. Но опасность в том, что доброкачественные опухоли зачастую могут приводить к инвалидизации, и даже смерти больного», — подчеркнул Султан Стамбеков.

Он отметил, что обеспеченность лекарствами со стороны государства намного улучшилась в последние годы. Первичная терапия покрывается до 80 процентов. Однако средства на необходимые препараты могут найти не все родители больных детей. К помощи по возможности подключаются благотворительные фонды.

По словам замдиректора по науке НЦОГ Бакыта Шаимбетова, на базе освободившегося детского отделения планируется разместить гематологических больных, которые в настоящее время находятся на старой базе (бывшего Научного центра гематологии).