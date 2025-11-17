В Кыргызстане около 12 тысяч малышей в год появляются на свет раньше срока

В Национальном центре охраны материнства и детства отметили Международный день недоношенных детей.

По данным медучреждения, в 2009-м по инициативе Европейского фонда заботы о новорожденных пациентах (EFCNI) 17 ноября объявлен Международным днем недоношенных детей. Ежегодно недоношенными рождаются около 6-8 процентов детей во всем мире.

В Кыргызстане раньше срока на свет появляются около 10-12 тысяч малышей каждый год.

«Выхаживание недоношенных новорожденных — это очень дорогостоящий и сложный процесс, включающий создание условий, максимально приближенных к внутриутробным, а также поддержку еще незрелых функций организма. С 2004 года КР полностью перешла на критерии регистрации новорожденных, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Согласно им, регистрируются дети, родившиеся после 22-й недели беременности и с массой тела более 500 граммов. Родители таких детей нуждаются не только в качественном лечении малыша и материальной поддержке, но и в психологической помощи, как со стороны медицинских работников, так и всего общества», — отметили в НЦОМиД.

Доктора подчеркивают, что недоношенность не приговор.

Огромное число таких детей вырастают здоровыми, полноценными и нередко становятся выдающимися людьми.

С каждым годом во всех странах мира растет выживаемость недоношенных детей, появляются новые технологии и методы, позволяющие снижать инвалидизацию.

В Кыргызстане День недоношенных детей отмечается уже в 10-й раз.