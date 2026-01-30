13:38
Институт омбудсмена КР обеспокоен ростом новых случаев онкологии среди детей

Сотрудники Института омбудсмена КР провели в 2025 году мониторинг в детском отделении онкологии и онкогематологии Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД).

По данным его пресс-службы, на конец августа 2025-го в стационаре НЦОМиД находилось на лечении около 60 детей.

«Обеспокоенность вызывает рост числа новых случаев онкологии среди детей. Если в 2014-м выявлялось около 70 новых случаев в год, то с 2023-го их число превышает 200. Чаще всего диагностируются: острый лимфобластный лейкоз, опухоли головного мозга, нейро- и нефробластомы. Рост связан не только с увеличением заболеваемости, но и с улучшением диагностики», — говорится в сообщении.

Отмечено, что онкологи с особой тревогой обращают внимание на участившиеся случаи отказа от лечения детей.

«У них нет доверия к медицине и отсутствуют финансовые возможности. По религиозным причинам люди чаще обращаются к молдо и народным целителям. Был случай, когда ребенка с лейкозом после ремиссии родители забрали и перевели на нетрадиционные методы лечения. Уже через год болезнь прогрессировала, и ребенок умер», — рассказали врачи центра правозащитникам.

Читайте по теме
Хиджама для младенца: как вера в «народное лечение» привела к трагедии в Узгене

По итогам мониторинга акыйкатчи Джамиля Джаманбаева направила рекомендации кабинету министров, Министерству финансов, Министерству здравоохранения, ГП «Кыргызфармация» по устранению выявленных нарушений.

Омбудсмен предложила принять новую стратегию по контролю и профилактике онкологических заболеваний и утвердить комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2025–2030 годы.

Джамиля Джаманбаева также предлагает предусмотреть в республиканском бюджете финансирование техобслуживания оборудования и пересмотреть условия закупки лекарственных средств для онкологических пациентов.
