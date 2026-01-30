Институт омбудсмена КР обеспокоен ростом новых случаев онкологии среди детей

Сотрудники Института омбудсмена КР провели в 2025 году мониторинг в детском отделении онкологии и онкогематологии Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД).

По данным его пресс-службы, на конец августа 2025-го в стационаре НЦОМиД находилось на лечении около 60 детей.

«Обеспокоенность вызывает рост числа новых случаев онкологии среди детей. Если в 2014-м выявлялось около 70 новых случаев в год, то с 2023-го их число превышает 200. Чаще всего диагностируются: острый лимфобластный лейкоз, опухоли головного мозга, нейро- и нефробластомы. Рост связан не только с увеличением заболеваемости, но и с улучшением диагностики», — говорится в сообщении.

Отмечено, что онкологи с особой тревогой обращают внимание на участившиеся случаи отказа от лечения детей.

«У них нет доверия к медицине и отсутствуют финансовые возможности. По религиозным причинам люди чаще обращаются к молдо и народным целителям. Был случай, когда ребенка с лейкозом после ремиссии родители забрали и перевели на нетрадиционные методы лечения. Уже через год болезнь прогрессировала, и ребенок умер», — рассказали врачи центра правозащитникам.

По итогам мониторинга акыйкатчи Джамиля Джаманбаева направила рекомендации кабинету министров, Министерству финансов, Министерству здравоохранения, ГП «Кыргызфармация» по устранению выявленных нарушений.

Омбудсмен предложила принять новую стратегию по контролю и профилактике онкологических заболеваний и утвердить комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2025–2030 годы.

Джамиля Джаманбаева также предлагает предусмотреть в республиканском бюджете финансирование техобслуживания оборудования и пересмотреть условия закупки лекарственных средств для онкологических пациентов.