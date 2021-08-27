Конфликт на границе. Единовременную помощь получили 122 пострадавшие семьи

Единовременную помощь получили 122 пострадавших и члены семей погибших на таджикской границе во время конфликта 28-29 апреля. Об этом на пресс-конференции сообщила первый замминистра здравоохранения и соцразвития Ализа Солтонбекова.

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«На сегодня единовременную материальную помощь получили 122 человека. Это члены семьи погибших — 30 и пострадавших — 92 человека. На эти цели из бюджета выплачено 34,52 миллиона сомов», — сказала первый замминистра.

Отметим, ранее в ведомстве сообщали, что из республиканского бюджета для социальных выплат (единовременной помощи) пострадавшим выделено 51,5 миллиона сомов.

«Всего в конфликте получили ранения 127 человек, погибли 36. На сегодня ведомство устанавливает, кто из родственников может получить помощь. Потому что у кто-то не зарегистрирован брак, у кого-то еще другая причина. Поэтому пока материальную помощь получили только 122 человека. Но деньги, предусмотренные на единовременную помощь, уже на счете», — пояснила Ализа Солтонбекова.



При этом замминистра отметила, что между министерством и РСК Банком подписан договор, согласно которому граждане могут получить единовременную помощь в любом отделении банка вне зависимости от места обращения.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети.