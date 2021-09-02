30 лет независимости. Врачи и учителя не элита, а про спорт и культуру забыли

Нелюбимая дочь кыргызских властей — социальная сфера. В бюджете именно на нее выделяют больше всего средств. Но с каждым годом системы образования и здравоохранения приходят во все больший упадок, а культура и спорт и вовсе выживают вопреки.

Как менялись школы и детсады

Число детей в дошкольных организациях республики в 2020 году по сравнению с 2000 годом выросло в 4,3 раза. В Нацстаткоме отмечают, что рост числа дошкольных организаций в последние годы обеспечивался за счет открытия частных детских садов, реконструкции зданий под детские дошкольные учреждения, финансируемые фондом Ага Хана и другими международными организациями.

На сегодня в среднем по республике детсады посещают только 22 процента детей в возрасте до 7 лет.

Охват детей школьным образованием составляет 97 процентов. На начало 2020/2021 учебного года в республике насчитывалось 2,3 тысячи дневных общеобразовательных школ. Преподавательской деятельностью в школах заняты более 82 тысяч учителей.





Если в 1991 году в среднем на каждый детский сад приходилось 118 воспитанников, то в 2020-м уже — 120. За годы независимости в Кыргызстане появилось только 44 новых детсада и 461 школа.

За годы независимости число учащихся выросло почти на 42 процента, о количество школ — только на 25.

В большинстве крупных городов страны, особенно в Бишкеке, катастрофическая нехватка как дошкольных, так и школьных учреждений. Попасть в детский сад тяжело, да и число детей в ДОО значительно больше, чем было в первые годы независимости. Еще хуже ситуация со столичными государственными школами, где в классах по 40-50 человек, а число параллелей превышает 10.

Медиков и больниц все меньше

Не удалось государству сохранить и систему здравоохранения. Низкие зарплаты, плохая материальная база и отсутствие должного внимания привели ее в плачевное состояние. Поплатились за это жизнью тысячи кыргызстанцев по время «черного июля», когда по стране прошла первая волна коронавируса.

Сотни людей тогда умирали на порогах больниц, потому что в них просто не было места или достаточного количества лекарств.

За 30 лет число врачей сократилось на 1,3 тысячи человек, а среднего медперсонала — на 8,7 тысячи. Средняя зарплата в сфере до сих пор не дотягивает даже до республиканского уровня. По итогам прошлого года она составила $229,1, а в сфере здравоохранения — почти на $100 ниже.





Но даже видя такую плачевную ситуацию, чиновники не помогают системе. Наоборот, пытаются бесконечно ее реформировать, не слушая самих медиков. Для системы здравоохранения 2021 год начался со скандалов и недовольств из-за оптимизации организаций здравоохранения. В частности, заявлено о проведении слияния территориальных центров семейной медицины (ЦСМ) с территориальными больницами, группами семейных врачей, стоматологическими поликлиниками и другими учреждениями.

Эксперты предупреждают, что идея может привести к настоящей катастрофе. Но это традиционно никого не останавливает. И систему здравоохранения продолжают рушить.

Забытые культура и спорт

В еще более плачевном состоянии сегодня культура и спорт. Денег на их развитие нет никогда, они выживают только за счет спонсоров. За 30 лет в стране значительно снизилось число библиотек, издаваемых книг и журналов, зрителей и посетителей музеев.

Искусство оказалось практически никому не нужным, ни государству, ни населению.

Если в 1991 году тираж книг и брошюр в республике насчитывал 9,7 миллиона экземпляров, то по итогам 2020 года он сократился почти в 11 раз — до 900,2 тысячи. Падает тираж газет и журналов, в том числе и на кыргызском языке. Все меньше люди ходят и в музеи, хотя их количество за последние годы выросло.

Аналогичная история и со спортом. Его финансируют по остаточному принципу. Потому и достижений у республики не много. Спортсмены покупают экипировку, тренируются и выезжают на соревнования в большинстве случаев за собственный счет. Вся надежда на деньги семьи или поддержку бизнесменов, многие из которых годами финансируют отдельные виды спорта.

И отечественные спортсмены показывают настоящий пример патриотизма. Даже в таких условиях они умудряются не просто тренироваться, а завоевывать призовые места на крупных состязаниях. Подарок к юбилею независимости преподнесли наши борцы Акжол Махмудов, Айсулуу Тыныбекова и Мээрим Жуманазарова. На Олимпиаде в Токио они завоевали две серебряные и бронзовую медали.

Это лучший результат за всю историю независимого Кыргызстана.

На встрече с олимпийцами президент Кыргызстана Садыр Жапаров заверил, что развитие спортивной инфраструктуры, спорта высших достижений и массового спорта будет неотъемлемой задачей государства. Заодно пообещал всячески помогать готовиться к Олимпиаде в Париже. Хочется верить, что хотя бы эти обещания станут реальностью, и власти все-таки обратят внимание на спорт и начнут его нормально финансировать.