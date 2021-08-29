Длинные выходные. Как провести отдых с пользой и набраться впечатлений

Внеочередные, хоть и короткие каникулы выпали кыргызстанцам в конце лета. Кто-то решил воспользоваться возможностью уехать на Иссык-Куль погреться на солнышке или купил зарубежный тур. Но что делать тем, кто не успел запланировать выходные заранее? Как провести эти несколько дней с пользой и набраться впечатлений перед осенними дождливыми днями.

Редакция 24.kg составила список мест, где можно недорого, но интересно провести время. Вблизи Бишкека есть все и для неспешного отдыха и пикников — озера, реки и водопады, и для любителей экстрима — рафтинг, флай-джампинг и гонки.

Туры

С недавнего времени большим интересом пользуются прогулки по Бишкеку в сопровождении гида. Это новшество пришлось по вкусу не только гостям столицы, но и горожанам. Многие жители города и сами не знают о многих интересных местах.

Группа энтузиастов, хорошо знающих историю Бишкека, организовывает экскурсии для всех желающих. На пешем туре можно узнать много нового об исторических зданиях, послушать легенды и узнать факты.

Найти тур, который придется вам по душе, можно в социальных сетях. Средняя стоимость экскурсии составляет 400 сомов.

Пройти по столице придется несколько километров, поэтому надевайте удобную обувь и на крайний случай возьмите теплую одежду (погода непредсказуема).

Не теряют актуальности и однодневные туры в ущелья и красивые места за городом, вблизи столицы. Утром вас из центра столицы заберет микроавтобус и доставит до места — озера, реки или водопада. Показывают живописные места, устраивают обед, фотосессию, а вечером привозят обратно.

Стоимость подобного тура от 400 сомов и выше, в зависимости от локации. Главное, не забывайте зарегистрироваться заранее.

Походы и водопады

В поход можно поехать и самому, если есть транспорт. Близ Бишкека есть ущелья с водопадами. Ближайшее к столице — это, пожалуй, Ала-Арча. Находится примерно в получасе езды от города. Дорога туда ровная и асфальтированная. Въезд в природный парк платный, но зато есть и на что посмотреть: первая точка — камень «Разбитое сердце», далее водопад и альплагерь и, наконец, стоянка «хижина Рацека».

В Аламединском ущелье также есть водопады и озеро Алтын-Тор. Здесь еще можно прогуляться до рощи «Тихая заводь» или березового леса с видом на ледники и пик Усеченко.

Еще один знаменитый Голубиный водопад высотой 40 метров находится в ущелье Чункурчак, в национальном биозаповеднике. В ущелье много мест для пикников и уединенного отдыха.

Не менее красивый водопад Белогорка находится в одноименном ущелье в Сокулуке. Его высота — более 60 метров . Рядом есть еще три водопада поменьше. Из ущелья открывается вид на пик Черный Кремль.

Не такой высокий, но не менее живописный водопад есть и в ущелье Кегети, которое находится на высоте 2 тысячи метров над уровнем моря. Здесь же есть и знаменитое бирюзовое озеро Коль-Тор, путь к нему не из легких, но зато увлекательный.

Экстремальный отдых

Для любителей экстремального отдыха тоже есть чем себя развлечь в выходные. Из рисковых развлечений близ Бишкека — полет на параплане.

Это безмоторный летательный аппарат, представляющий собой планер-паритель, сходный по конструкции с парашютом. Полет обязательно осуществляется в присутствии инструктора с возвышенностей, которых возле Бишкека достаточно.

Если поискать в интернете, можно найти несколько компаний, которые организовывают коммерческие полеты для всех желающих.

Стоимость полета колеблется от 1 до 5 тысяч сомов. Все зависит от высоты и месторасположения стартовой точки.

60 метров

Не хотите летать? Можно прыгнуть с канатом или спуститься по реке на рафте. Флай-джампинг — это прыжки на альпинистских веревках с высоты около. Для этого экстремального развлечения также выбирается одно из живописных ущелий близ столицы. Прыгнуть можно как одному, так и сразу вдвоем, например, со своей второй половинкой. Стоимость прыжка — около 2 тысяч сомов.

Собрались с большой компанией друзей — тогда можете попробовать рафтинг, сплав на плотах или лодках по горным рекам. Стоимость такого развлечения примерно 2 тысячи 500 сомов с человека. В эту сумму входит транспорт до места и обратно, аренда необходимого снаряжения, съемка на камеру гоу-про и сопровождение инструкторов.

Аттракционы

15 метров

Для тех, кто не хочет ехать далеко, в Бишкеке в Карагачевой роще есть аттракцион «Аркан Токой». Это канатный городок с площадками на высоте от 3 до. Развлечение придется по вкусу детям постарше, подросткам и взрослым.

Стоимость развлечения зависит от типа и сложности маршрута. Самый дешевый — «Новичок» для детей от 6 до 9 лет и неопытных взрослых будет стоить 250 сомов за проход. Самые дорогие и сложные маршруты — до 750 сомов.

На месте работают опытные инструкторы, подъем совершается с необходимой страховкой. С собой нужно взять легкую спортивную одежду.

450 метров

140 сантиметров

Если страх высоты побороть не удастся, то можно попробовать мотогонки или картинг — аттракцион для любителей скорости. Погонять на картах и получить адреналин можно в южной части столицы (парк «Асанбай»). Длина трассы составляет. В картинг-клубе нет ограничений по возрасту. Важно лишь то, чтобы рост пилота достигал

Помимо этого, клуб открыл свою собственную школу картинга, куда могут принять детей от 7 до 12 лет. К заездам не допускают беременных женщин или людей в состоянии алкогольного опьянения.