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Общество

Студенты из Пакистана вышли на митинг. Требуют вернуть им документы

В Бишкеке митингуют студенты Евразийского международного медицинского университета (ЕММУ). Об этом 24.kg сообщили участники протеста.

Они требуют выдать им их документы. Отметим, студенты-медики и ранее жаловались 24.kg по этому поводу.

«Мы изучаем здесь лечебное дело. Медицинская комиссия Пакистана поместила ЕММУ в список C и приказала студентам больше не учиться в этом университете и перевестись в любой другой вуз, внесенный в список A, будь то в Кыргызстане или в любой другой стране. Поэтому мы затребовали академическую справку из университета за последние шесть месяцев, чтобы перевестись. Но администрация университета документы не дает», — говорят студенты.

Ректор ЕММУ Эсен Салиев, комментируя 24.kg, почему администрация университета не отдает пакистанским студентам документы, заявил, что у них имеется задолженность по контракту и академическим дисциплинам.

Студенты подчеркивают, что у них нет задолженности.

«Тех, у кого была задолженность, они отчислили из университета. А остальным студентам просто не дают перевестись в другие университеты или же уехать. Некоторых специально завалили на экзаменах, чтобы те пересдавали и оставались еще. Администрация уже пригрозила нам, что нас вышвырнут из страны, депортируют, не дадут документы. Но никто из нас не хочет разрушать свое будущее и тратить наши два года, потраченные здесь, а также наши деньги», — отметили они.

Студенты обращались в Министерство образования и науки и посольство Пакистана в КР. Но результата нет.

«Мы просто требуем то, что законно принадлежит нам, — свои документы», — заключили они.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205258/
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