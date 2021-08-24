23:38
USD 84.58
EUR 99.22
RUB 1.14
Общество

Мэрия Бишкека оштрафовала за мусор горожан, школу и «Северэлектро»

Санитарно-экологическая инспекция при мэрии Бишкека выявила очередных нарушителей санитарных норм. По городу проходят рейды, сообщила пресс-служба муниципалитета.

За несоблюдение чистоты и порядка на прилегающей территории оштрафованы ОАО «Северэлектро» и горожанин О.Тимофеев по статье 70 Кодекса о нарушениях. Сумма взыскания для мужчины составила 3 тысячи сомов как физического лица, для «Северэлектро» — 13 тысяч сомов как юридического.

Выписаны штрафы И.Бойко, проживающему на улице Урицкой, за выброс бытового мусора и средней школе № 81 в размере от 5 тысяч 500 до 17 тысяч сомов.

За повреждение дорожных сооружений понесут ответственность горожане Ж.Жаныбаев и А.Мукамбетов в размере 5,5 тысячи сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204974/
просмотров: 163
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке турецкая компания построит мусороперерабатывающий завод
Контейнеры завалены отходами. В микрорайоне «Тунгуч» не вывозят мусор
В селе Сокулук не убирают мусор. Жителям говорят, что его некуда вывозить
В Бишкеке девушки подрались с парнями из-за мусора
Грязный двор? Мэрия Бишкека грозит штрафами горожанам
Мусор с остановок в Бишкеке убирают три раза в день
Частную школу в Бишкеке оштрафовали за уничтожение деревьев
Не убирают мусор. Бишкекчане жалуются на работу МП «Тазалык»
В 4-м микрорайоне Бишкека мусор выбрасывают мимо баков. Скопилось много
С начала года бишкекчане нарушили правила благоустройства на 1,8 миллиона сомов
Популярные новости
Наплыв мужчин в&nbsp;пуштунских платьях в&nbsp;Бишкек. Сколько их&nbsp;прибыло на&nbsp;самом деле Наплыв мужчин в пуштунских платьях в Бишкек. Сколько их прибыло на самом деле
В&nbsp;Бишкеке иностранца оштрафовали за&nbsp;мусор и&nbsp;заставили убираться В Бишкеке иностранца оштрафовали за мусор и заставили убираться
Вселяющее ужас безразличие. Репортаж из&nbsp;психдиспансеров Токмака Вселяющее ужас безразличие. Репортаж из психдиспансеров Токмака
Давайте жить дружно. Студенты из&nbsp;Пакистана обратились к&nbsp;кыргызстанцам Давайте жить дружно. Студенты из Пакистана обратились к кыргызстанцам
Бизнес
Не&nbsp;пропустите! 31&nbsp;августа&nbsp;&mdash; грандиозный финал акции &laquo;Счастливый ключ&raquo; Не пропустите! 31 августа — грандиозный финал акции «Счастливый ключ»
Где собрать ученика в&nbsp;школу? Где собрать ученика в школу?
Дебаты Совета Безопасности ООН прошли под председательством главы МИД Индии Дебаты Совета Безопасности ООН прошли под председательством главы МИД Индии
MegaKassa и&nbsp;&laquo;1С&raquo;&nbsp;&mdash; удобный продукт для бизнеса MegaKassa и «1С» — удобный продукт для бизнеса
24 августа, вторник
23:28
Мэрия Бишкека оштрафовала за мусор горожан, школу и «Северэлектро» Мэрия Бишкека оштрафовала за мусор горожан, школу и «Се...
23:02
Для помощи фермерам разработан Telegram-бот «Дыйкандос»
22:41
На олимпиаду Московского физико-технического института позвали кыргызстанцев
22:21
В парке Панфилова у женщины украли iPhone. Она просит опознать подозреваемых
22:01
Мед из Кыргызстана набирает все большую популярность в Японии