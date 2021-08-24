Мэрия Бишкека оштрафовала за мусор горожан, школу и «Северэлектро»

Санитарно-экологическая инспекция при мэрии Бишкека выявила очередных нарушителей санитарных норм. По городу проходят рейды, сообщила пресс-служба муниципалитета.

За несоблюдение чистоты и порядка на прилегающей территории оштрафованы ОАО «Северэлектро» и горожанин О.Тимофеев по статье 70 Кодекса о нарушениях. Сумма взыскания для мужчины составила 3 тысячи сомов как физического лица, для «Северэлектро» — 13 тысяч сомов как юридического.

Выписаны штрафы И.Бойко, проживающему на улице Урицкой, за выброс бытового мусора и средней школе № 81 в размере от 5 тысяч 500 до 17 тысяч сомов.

За повреждение дорожных сооружений понесут ответственность горожане Ж.Жаныбаев и А.Мукамбетов в размере 5,5 тысячи сомов.