Запретные профессии. Почему женщин в Кыргызстане ограничивают в труде

При первом знакомстве с 38-летней Жайной никто и не догадается, что она управляет грузовой машиной не хуже мужчин. Кыргызстанка с двумя высшими образованиями перевозит уголь на КамАЗе и может запросто разобрать мотор. Эта профессия считается не женской.

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Всего в Кыргызстане женщинам законодательно запрещено более 400 видов работ. Аргументируется это вредными и опасными условиями труда. Активисты же считают это нарушением равенства прав граждан.

Список утвержден постановлением правительства еще в 2000 году, но мало кто о нем помнит или знает.

Достался по наследству

В Кыргызстане женщинам нельзя водить междугородние автобусы, в которых больше 14 мест, и грузовые машины грузоподъемностью свыше 5 тонн, работать на производстве целлюлозы, бумаги и картона, рубить дрова, передвигать бочки с овощами при засолке, заниматься отделкой мебели.

По словам директора общественного фонда «Инсан-Лейлек» Гульнары Дербишевой, этот список — наследие советской эпохи. В нем одни профессии уже исчезли (к примеру, машинист паровоза), а другие не свойственны Кыргызстану (в том числе сборка корпусов металлических судов, монтаж внутри судов при ремонте, рыбак прибрежного лова). Поэтому документ предлагают пересмотреть и существенно сократить.

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Гражданские активисты предлагают бороться со стереотипами и оставить только несколько видов работ, запрещенных для беременных и кормящих.

«Де-юре работа запрещена, но де-факто женщины давно заняты в некоторых из них. Мы нашли больше десяти женщин, которые заняты, как считается, в чисто мужских профессиях. Дискриминационные списки противоречат принципу равенства, и они должны быть немедленно отменены. Государство намеренно ограничивает труд женщин в ряде сфер, игнорируя не только неофициальную занятость и безработицу, но и массовую вовлеченность женщин в трудовую миграцию», — сетует Гульнара Дербишева.

Право на выбор профессии

Таким образом, нарушается право на труд, выбор профессии и образование, закрепленное и гарантированное Конституцией КР, считают активисты.

«Ни в одной стране мира экономика не может в полной мере реализовать свой потенциал без полномасштабного участия женщин и мужчин. При этом женщины имеют меньше времени и возможностей делать карьеру, работать без перерывов и выполнять сверхурочную работу. Однако они выполняют много неоплачиваемой работы по дому», — отмечают в ОФ «Инсан-Лейлек».

Запрещены профессии в основном в высокооплачиваемых сферах. Женскими остаются такие низкооплачиваемые профессии, как учитель, врач, социальный работник.

Согласно данным Нацстаткома, больше всего женщин работает в секторе услуг, где их удельный вес в общей численности занятых преобладает в таких видах деятельности, как операции с недвижимым имуществом (94 процента), здравоохранение и социальное обслуживание населения (81 процент), образование (79 процентов).

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Мужчин больше в отраслях производственной сферы: строительство (98 процентов), добыча полезных ископаемых (97 процентов), транспортная деятельность и хранение грузов (96 процентов), снабжение электроэнергией, газом и паром (85 процентов).

Почему женщинам платят меньше?

По официальным данным Нацстаткома, в 2019 году средняя заработная плата мужчин (18,7 тысячи сомов) в 1,3 раза превышала среднюю зарплату женщин (14,4 тысячи).

Гульнара Дербишева отмечает несправедливость в оплате труда. «Женщины в КР получают примерно на 28 процентов меньше мужчин, даже если позиции одинаковые. Работодатели говорят о том, что женщины часто уходят в декрет и берут больничный лист для ухода за детьми, поэтому им чаще отказывают в трудоустройстве. Наиболее уязвимы женщины в теневом секторе экономики. Работодатель что хочет, то и делает. Захотел — заплатил, передумал — не заплатил. Поэтому и происходит феминизация миграции», — подчеркивает она.

Фонд «Инсан-Лейлек» запустил общественное движение на юге Кыргызстана «Твоя профессия — твой выбор», чтобы гарантировать равный доступ женщин к труду, лоббировать реформы трудового законодательства, популяризовать ранее недоступные для женщин профессии.

«Во время инвентаризации законодательства в связи с изменением Конституции можно было бы пересмотреть и трудовое законодательство», — считает руководитель фонда.

Профессия одна, а условия труда разные

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Завуч кафедры общей гигиены КГМА Алмаз Султашев подчеркивает, что, согласно Трудовому кодексу, труд на тяжелых и опасных работах запрещен для женщин и лиц до 18 лет.

Анализ же списка запрещенных работ показал: какой-то части профессий изначально в Кыргызстане не было, поскольку список составляли для всего Советского Союза. Кроме того, определены виды работы, одинаково опасные как для женщин, так и для мужчин, а также опасные для беременных и кормящих матерей.

Алмаз Султашев провел оценку трудового законодательства в 33 государствах с акцентом на Западную и Восточную Европу. Оказалось, что только в восьми странах (Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Россия и Украина) есть подобный список запрещенных работ для женщин. 32 государства просто ограничивают доступ для беременных и кормящих.

Он признает, что говорить о равноправии в процессе труда сложно. Ведь женский организм с его детородной функцией отличается от мужского.

Но сам запрещающий подход не приветствуется в мире, и он не эффективен. Профессия может быть одна и та же, а условия труда разные.

«К примеру, женщина-дальнобойщица. В США высокий уровень комфорта, хорошие дороги и современные автомобили, управление легкое. И сравните наши дороги и автомобили ЗИЛ или КамАЗ. Поэтому необходимо оценивать конкретные условия труда. Тот же электромонтер. Один может работать на открытом воздухе, проводить монтаж на столбах, что представляет дополнительную опасность (неблагоприятный климат, риск сорваться). Второй может быть монтером внутреннего оборудования. Внешние факторы на него уже не подействуют», — приводит Алмаз Султашев примеры разных условий труда в беседе с 24.kg.

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Создавать, менять и постоянно обновлять подобные списки, по его мнению, неэффективно. Лучше проводить оценку труда на рабочих местах, независимо от вида профессий.

«В России, к примеру, проводится специальная оценка условий труда. В Кыргызстане тоже должна быть введена такая процедура, чтобы на каждом предприятии периодически проводили проверки для обеспечения безопасности. Пока такого документа у нас нет. Более того, сама методика оценки труда не разработана», — отмечает эксперт.

Алмаз Султашев подчеркивает важность охраны материнства на предприятии. После наступления беременности женщина имеет право заявить работодателю о своем статусе, а тот должен принять все меры по обеспечению безопасного рабочего места для нее. Если работа сопряжена с определенными вредными условиями, то сотрудницу должны перевести на другой, более безопасный вид работы на период беременности, чтобы условия не повлияли на развитие плода.