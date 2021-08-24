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Общество

Сыгравшая главную роль в сериале «Великолепный век» Мерьем Узерли едет в Бишкек

Актриса, сыгравшая главную роль в сериале «Великолепный век» Мерьем Узерли, приедет в Бишкек. Об этом сообщили представители Азиатского международного кинофестиваля.

По их данным, в столице пройдет презентация нового кинопроекта. В сентябре состоится пресс-конференция и несколько культурных мероприятий. В столицу также прибудут немецкий художник Мартина Вертманн, исполнительный директор фестиваля Джордж Шамшум и продюсер Мерал Мелики Дюран.

Отметим, Мерьем Узерли была членом жюри на Азиатском международном кинофестивале в 2019 году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204938/
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