Сыгравшая главную роль в сериале «Великолепный век» Мерьем Узерли едет в Бишкек

Актриса, сыгравшая главную роль в сериале «Великолепный век» Мерьем Узерли, приедет в Бишкек. Об этом сообщили представители Азиатского международного кинофестиваля.

По их данным, в столице пройдет презентация нового кинопроекта. В сентябре состоится пресс-конференция и несколько культурных мероприятий. В столицу также прибудут немецкий художник Мартина Вертманн, исполнительный директор фестиваля Джордж Шамшум и продюсер Мерал Мелики Дюран.

Отметим, Мерьем Узерли была членом жюри на Азиатском международном кинофестивале в 2019 году.