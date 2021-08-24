Фильм из Кыргызстана завоевал приз кинофестиваля в Испании

Художественный фильм «Шамбала» режиссера Артыкпая Суюндукова получил приз за лучшую операторскую работу на международном кинофестивале Imagine India Film Festival в Испании. Об этом 24.kg сообщили в киностудии «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева.

Фильм снят по повести Чингиза Айтматова «Белый пароход». Производством картины занималась национальная киностудия «Кыргызфильм» при участии киностудии «Айтыш фильм».

Операторы: Акжол Бекболотов, Мурат Алиев.

Фестиваль Imagine India посвящен укреплению сотрудничества между Индийским субконтинентом, остальной частью Азии и Испании, а также Европейским союзом.