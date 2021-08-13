Кыргызстан заинтересован в импорте картофеля и цитрусов из Египта. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, министр Аскарбек Джаныбеков принял посла Арабской Республики Египет в КР Манал Эльсайед Ехия Эльшиннави.

На встрече обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Посол рассказала, что Египет реализует очень много проектов, направленных на развитие сельского хозяйства, и выразила заинтересованность в партнерстве.

Аскарбек Джаныбеков отметил, что министерство заинтересовано в поставках египетской продукции — картофеля, апельсинов, мандаринов, гранатов, фруктов, а также в сотрудничестве в сфере пчеловодства и рыболовства.

Министр также подчеркнул, что в Кыргызстане одним из приоритетов развития сельского хозяйства является производство органической продукции — молока и молочных изделий, картофеля и других овощей.