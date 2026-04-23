Кыргызстан импортировал почти 26 тысяч машин с начала 2026 года

В январе — феврале 2026 года на автомобильном рынке Кыргызстана зафиксировали колоссальный разрыв между объемами ввоза и вывоза транспортных средств. Основной поток импорта обеспечивают азиатские страны, тогда как экспорт (преимущественно реэкспорт) ориентирован на российский рынок. Об этом говорится в данных Национального статистического комитета.

Сколько ввезли автомобилей и откуда

За первые два месяца года в республику ввезли 25 тысяч 892 легковые машины. Это на 39 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В стоимостном выражении импорт достиг 17 миллиардов 776,3 миллиона сомов (около $203,3 миллиона).

Абсолютными лидерами по поставкам легковых авто в Кыргызстан стали:

  • Китай: 12 тысяч 687 единиц (на $111,7 миллиона);

  • Южная Корея: 8 тысяч 799 единиц (на $47,7 миллиона);

  • США: 1 тысяча 329 единиц (на $12,1 миллиона);

  • Япония: 715 единиц (на $7,3 миллиона).

Также в страну импортировали 3 тысячи 936 грузовиков на $50,7 миллиона (основные поставщики — КНР и Южная Корея) и 473 автомобиля спецназначения.

Куда машины экспортируем

На фоне десятков тысяч ввезенных авто официальный экспорт выглядит скромно. За два месяца из Кыргызстана вывезли всего 623 легковых автомобиля на $10,4 миллиона. Главным покупателем выступила Россия — туда отправили 524 машины на $8 миллионов.

Экспорт грузовиков составил всего 12 штук (на $138,9 тысячи), а спецтехники — 8 единиц.

Рынок запчастей

Кыргызстан также активно закупает комплектующие. Импорт частей и принадлежностей для автомобилей составил почти 6 тысяч тонн на $20,6 миллиона (большую часть поставил Китай — 3 тысячи 574,5 тонны).

При этом республика экспортировала 2 тысячи 958,6 тонны автозапчастей на $12 миллионов. Почти весь объем (2 тысячи 727,1 тонны) отправили в Россию.
10:20
