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Общество

В результате наводнений в Турции погибли 27 человек

В результате наводнений в Турции погибли 27 человек. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Недавно на Турцию обрушились масштабные лесные пожары. Не успело правительство потушить возгорания, как страна столкнулась с водной стихией. В результате наводнений серьезно повреждена инфраструктура, включая обрушившиеся мосты и линии электропередачи, в некоторых местах размыты дороги, затоплены дома и предприятия.

Пострадала часть провинций Кастамону, Бартын и Синоп на черноморском побережье страны. Из них уже эвакуированы более 17 тысяч человек.

Сообщается, что погибли 25 граждан из провинции Кастамону и двое — из провинции Синоп. В провинции Бартын один человек пропал без вести, в данный момент спасательная служба проводит операцию по его поиску.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203967/
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