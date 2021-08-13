Омбудсмен посетил исправительную колонию № 47. Встретился с Атамбаевым

Омбудсмен Токон Мамытов посетил исправительную колонию № 47 ГСИН. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчи.

Уточняется, что в ходе визита правозащитник встретился с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым. Бывший глава государства поднял вопросы, касающиеся состояния его здоровья.

Омбудсмен побеседовал с Р.у.Э., который был осужден за попытку изнасилования несовершеннолетней девочки. Свердловским районным судом он приговорен к 9 годам 4 месяцам лишения свободы. Бишкекский городской суд оставил приговор в силе.

«Потерпевшая и ее мать во время следствия и в судах уверяли всех, что попытки изнасилования не было, но следователи и суды проигнорировали их показания. Осужденный сообщил, что он абсолютно не согласен с приговором, так как в это время он находился в Карагачевой роще со своей женой и дочерью. Он признает, что с его стороны были хулиганские действия, а не попытка изнасилования. Он просил акыйкатчи оказать содействие в справедливом рассмотрении его уголовного дела в Верховном суде», — проинформировали в пресс-службе омбудсмена.

Токон Мамытов также встретился с осужденным А.А. Последний ранее просил помочь ему остаться в ИК № 47, так как пребывание в ИК № 8 могло угрожать его жизни.

«Осужденный А.А. ранее отбывал наказание в ИК № 8 и у него имеются проблемы с другими заключенными. Также А.А. пояснил, что его родные проживают в Бишкеке, и для них было сложно навещать его в том учреждении. После соответствующего обращения омбудсмена в ГСИН А.А. не стали переводить в ИК № 8, где он ранее отбывал срок наказания», — сообщили в институте омбудсмена.