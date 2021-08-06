Обвиняемого в массовых беспорядках Жениша Молдокматова перевели из ИВС в СИЗО-1 Бишкека. Об этом 24.kg сообщил его помощник Эрлан Бочкоро уулу.

По его словам, ранее в Национальном центре кардиологии и терапии заявили, что Жениш Молдокматов, прекративший голодовку, страдает сердечным заболеванием и нуждается в медицинской помощи. Сегодня его перевели в СИЗО-1 до полного завершения обследования.

Жениш Молдокматов не признает вину и ранее сказал, что в знак протеста объявил голодовку. Ему вручили уведомление о подозрении в совершении преступления по статье 264 «Организация массовых беспорядков» УК КР.

5-6 октября 2020 года прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября ЦИК вынужденно аннулировала итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего президента.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, экс-руководителя аппарата главы государства Фарида Ниязова, бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева, экс-замглавы МВД Курсана Асанова. Некоторые остаются под стражей до сих пор. Другим изменили меру пресечения на домашний арест.