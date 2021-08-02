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Общество

Ремонтировать дорогу Балыкчи — Барскоон будут за счет дивидендов «Кыргызалтына»

Акционеры ОАО «Кыргызалтын» утвердили финансирование реконструкции 25 километров автодороги Балыкчи — Боконбаево — Каракол. Об этом сообщается на сайте Кыргызской фондовой биржи.

Отмечается, что на прошлой неделе состоялось внеочередное заседание акционеров предприятия. Они дали согласие на финансирование реконструкции участка дороги Балыкчи — Барскоон в счет выплат будущих дивидендов ОАО «Кыргызалтын».

Напомним, в июне 2021 года президент Садыр Жапаров поручил Министерству транспорта и коммуникаций совместно с ЗАО «Кумтор Голд Компани» начать проработку вопроса строительства автодороги Балыкчи — Барскоон. До осени планировалось заасфальтировать ряд участков трассы и продолжить строительные работы весной 2022-го.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202948/
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