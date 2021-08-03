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Общество
Сюжет: COVID-19

Медиков жалко. Почему волонтеры готовят еду тем, кто работает в красных зонах

Медики, которые работают в красных зонах Бишкека, продолжают голодать. Об этом они заявляют негласно, видимо, опасаясь увольнений и выговоров. На помощь как обычно пришли волонтеры. Несколько раз в неделю они собираются и готовят горячую еду для врачей.

Однако в нескольких стационарах ранее заявляли, что медики в обсервациях не голодают. Например, главврач Республиканской клинической инфекционной больницы Гульжигит Аалиев отметил, что за счет бюджета стационара их кормят трижды в день.

Позже МЧС разослало сообщение, что с июля они обеспечивают медиков в красных зонах горячим питанием — три раза в день врачей кормят в Бишкеке и Джалал-Абадской области. Свежеприготовленные блюда выдаются в одноразовых контейнерах, прикрытых пищевой пленкой.

Однако столичные волонтеры заявили, что это ложная информация. По словам активиста Фазиля Турсунова, развозить питание для медиков в красных зонах они начали еще с 1 июля 2021 года.

«Врачи остаются голодными... их кормят, но они уже не могут есть все постное. Выходят в магазины, берут перекусы, фастфуд. Поэтому мы стараемся приготовить серьезную пищу, которая придала бы им сил. Волонтеры уже чувствуют ответственность, мы встаем рано утром и начинаем готовить», — рассказала волонтер Сабира Бокеева.

Подробнее о том, как, что и почему готовят для медиков, в видеоматериале 24.kg.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202940/
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