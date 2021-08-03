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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

Тротуара не будет. На ремонт улицы Васильева вновь жалуются жители

На улице Васильева завершили ремонт дороги, но тротуар сделали не везде. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

«После сообщения в рубрике «Агент 024» завершили ремонтные работы, но аллейку заасфальтировали только на отрезке между улицами Кызыл-Кийской и Тулебердиева, а дальше, до улицы Манаса, установили только бордюры. Рабочие нам сказали, что они свою часть закончили, а тот участок делать не будут. Но как нам ходить осенью и зимой, по проезжей части?» — недоумевают они.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202936/
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