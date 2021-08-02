В Кыргызстане девятая часть умерших от COVID-19 имели заболевания печени

Почти 12 процентов умерших от COVID-19 имели заболевания печени. Об этом на брифинге сообщил врач-эпидемиолог департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗиСР Султан Турусбеков.

По его словам, с начала года зарегистрировано 945 летальных случаев от COVID-19, из них 121 связан с сопутствующими заболеваниями печени.

Султан Турусбеков отметил, что в республике ежегодно проводится около 200 тысяч исследований на вирусные гепатиты, в среднем выявляется около 4 тысяч инфицированных. Он добавил, что количество больных может быть намного выше официальной статистики. Опасность гепатитов в том, что у них длительный инкубационный период. «До появления первых признаков проходит от полугода до года, иногда никаких клинических проявлений может не быть пять и даже десять лет. И человек может не знать, что болен», — отметил он.

В то же время он подчеркнул, что COVID-19 может протекать тяжело и даже закончиться летально, если есть хронические или острые формы вирусного гепатита. Избежать такого развития может помочь вакцинация.

«Противопоказанием к вакцинации являются острый период заболевания, обострение хронической формы, цирроз печени, а также нарушения функций печени, трансплантация и рак», — отметил он.