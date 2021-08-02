11:37
USD 84.76
EUR 100.89
RUB 1.16
Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане девятая часть умерших от COVID-19 имели заболевания печени

Почти 12 процентов умерших от COVID-19 имели заболевания печени. Об этом на брифинге сообщил врач-эпидемиолог департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗиСР Султан Турусбеков.

По его словам, с начала года зарегистрировано 945 летальных случаев от COVID-19, из них 121 связан с сопутствующими заболеваниями печени.

Султан Турусбеков отметил, что в республике ежегодно проводится около 200 тысяч исследований на вирусные гепатиты, в среднем выявляется около 4 тысяч инфицированных. Он добавил, что количество больных может быть намного выше официальной статистики. Опасность гепатитов в том, что у них длительный инкубационный период. «До появления первых признаков проходит от полугода до года, иногда никаких клинических проявлений может не быть пять и даже десять лет. И человек может не знать, что болен», — отметил он.

В то же время он подчеркнул, что COVID-19 может протекать тяжело и даже закончиться летально, если есть хронические или острые формы вирусного гепатита. Избежать такого развития может помочь вакцинация.

«Противопоказанием к вакцинации являются острый период заболевания, обострение хронической формы, цирроз печени, а также нарушения функций печени, трансплантация и рак», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202860/
просмотров: 573
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19 в мире. Заразились более 198,2 миллиона, умерли более 4,2 миллиона
Для зараженных COVID-19 свободны 629 коек в медучреждениях Бишкека
Коронавирусом болеют 13 тысяч 692 человека, 1 тысяча 302 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 11 медработников
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще девять человек
В КР выявили 897 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 164 743
Не расслабляемся. Пандемию COVID-19 остановить только вакцинацией не получится
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 12 медработников
Коронавирусом болеют 14 тысяч 128 человек, 1 тысяча 322 — в тяжелом состоянии
Антирекорд COVID-19. Россиянка болела коронавирусом 318 дней
Популярные новости
Почему из&nbsp;домов бишкекчан исчезают тараканы, а&nbsp;лезут клопы, и&nbsp;причем тут деревья Почему из домов бишкекчан исчезают тараканы, а лезут клопы, и причем тут деревья
Кыргызстанцы, выезжающие на&nbsp;длительное время за&nbsp;рубеж, должны выписаться Кыргызстанцы, выезжающие на длительное время за рубеж, должны выписаться
С&nbsp;1&nbsp;августа мигранты, желающие работать в&nbsp;РФ, будут сдавать экзамен по-новому С 1 августа мигранты, желающие работать в РФ, будут сдавать экзамен по-новому
В&nbsp;реке Каракол поднялся уровень воды. Эвакуируют население В реке Каракол поднялся уровень воды. Эвакуируют население
Бизнес
Трансплантация печени в&nbsp;Acıbadem Трансплантация печени в Acıbadem
Как погасить кредит или пополнить карту без комиссии прямо со&nbsp;смартфона? Как погасить кредит или пополнить карту без комиссии прямо со смартфона?
Хочу работать. Куванычбек Конгантиев о&nbsp;том, зачем нужен мандат депутата БГК Хочу работать. Куванычбек Конгантиев о том, зачем нужен мандат депутата БГК
В&nbsp;Джамму и&nbsp;Кашмире для привлечения туристов возрождают водный транспорт В Джамму и Кашмире для привлечения туристов возрождают водный транспорт
2 августа, понедельник
11:30
Гражданин Кыргызстана пытался незаконно вывезти сушенный табак в Таджикистан Гражданин Кыргызстана пытался незаконно вывезти сушенны...
11:03
В Алайском районе в озере утонул 35-летний мужчина
11:01
Вопрос обучения в реальном режиме Минобразования обсудит на совещании в августе
10:55
В Кемине перевернулась автомашина «Яндекс.Такси». Водитель погиб на месте
10:52
Экс-глава ГРС стал и. о. мэра города Ош