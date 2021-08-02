Для зараженных COVID-19 свободны 629 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 629 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на утро 1 августа (08.00):
- Национальный хирургический центр — 17;
- Национальный центр фтизиатрии — 3;
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 45;
- Клинический родильный дом № 2 — 23;
- Городская клиническая больница № 1 — 75;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 15;
- Чуйская областная объединенная больница — 22;
- Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 52;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 36;
- Национальный госпиталь (урологический корпус) — 18;
- Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 41;
- Республиканский центр наркологии — 32;
- Военный госпиталь — 18;
- Кыргызский национальный военный лицей имени Асанова — 179;
- Национальный центр охраны материнства и детства — 31;
- Центр фтизиатрии КГМА (общежитие № 6) — 22.
Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса. С марта 2020 года в республике зарегистрировали 164 тысячи 743 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.