Для зараженных COVID-19 свободны 629 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 629 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на утро 1 августа (08.00):

Национальный хирургический центр — 17;

Национальный центр фтизиатрии — 3;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 45;

Клинический родильный дом № 2 — 23;

Городская клиническая больница № 1 — 75;

Национальный центр кардиологии и терапии — 15;

Чуйская областная объединенная больница — 22;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 52;

Национальный центр онкологии и гематологии — 36;

Национальный госпиталь (урологический корпус) — 18;

Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 41;

Республиканский центр наркологии — 32;

Военный госпиталь — 18;

Кыргызский национальный военный лицей имени Асанова — 179;

Национальный центр охраны материнства и детства — 31;

Центр фтизиатрии КГМА (общежитие № 6) — 22.

Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса. С марта 2020 года в республике зарегистрировали 164 тысячи 743 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.