В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 11 медработников. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали четыре случая, Чуйской области — два, Оше, Ошской, Иссык-Кулськой, Таласской и Нарынской областях — по одному.

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны 11 медработников, из домашней изоляции — 19.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 6 тысяч 502, из которых выздоровели 5 тысяч 894 человека.