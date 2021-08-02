В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 13 тысяч 692 человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 9 тысяч 913 пациентов, в больницах — 3 тысячи 779. В том числе 214 человек — в крайне тяжелом состоянии, 1 тысяча 88 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 2 тысяч 421 человека (или 64 процентов) — оценивают как средней тяжести, 55 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 1 тысяча 316 человек, из них в Бишкеке — 943, Оше — 30, Чуйской области — 118, Ошской — 52, Таласской — 22, Нарынской — 14, Иссык-Кульской — 10, Джалал-Абадской — 67, Баткенской — 60.

С начала марта 2020 года выздоровели 147 тысяч 377 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.