В Кыргызстане за сутки выявили еще 897 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 619 случаев, Оше — 9, Чуйской области — 66, Ошской — 6, Таласской — 8, Нарынской — 14, Иссык-Кульской — 54, Джалал-Абадской — 66, Баткенской — 55.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 164 тысячи 743 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.