18:22
USD 84.76
EUR 100.89
RUB 1.16
Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Число заразившихся может достигнуть 200 миллионов человек

Количество случаев заражения COVID-19 и смерти от него растет с каждым днем, что по большей мере связано с быстро распространяющимся вариантом дельта. Об этом на брифинге в Женеве заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

По его словам, штамм выявлен в 132 странах. На прошлой неделе ВОЗ зарегистрировала почти 4 миллиона новых случаев заражения. В среднем в пяти из шести регионов ВОЗ за последние четыре недели количество заражений увеличилось на 80 процентов, или почти удвоилось.

При таких темпах уже в ближайшие две недели общее число заразившихся достигнет 200 миллионов.

ВОЗ считает, что этих штаммов коронавируса будет еще больше, и они будут появляться до тех пор, пока вирус будет бесконтрольно распространяться. При этом во многих госуарствах рост числа заболевших ведет к дефициту кислородных концентраторов. На сегодня с такой проблемой столкнулись уже 29 стран. Рост смертности и заболеваемости связан не только с новыми штаммами, но и с повышением мобильности населения, непоследовательными мерами сдерживания, а также с неравномерным распределением вакцин.

«Уровень тестирования в государствах с низким уровнем дохода составляет менее 2 процентов от соответствующего показателя в странах с высоким доходом. Из-за этого нет ясной картины развития болезни. Международному сообществу приходится действовать почти вслепую. Без увеличения масштабов тестирования во всем мире мы не сможем бороться с болезнью или снизить риск появления новых, более опасных вариантов», — предупредил Тедрос Аданом Гебреисус.

Он призвал ускорить темпы вакцинации. Ведь на сегодня чуть более половины государств мира полностью вакцинировали лишь 10 процентов населения, менее четверти стран вакцинировали 40 процентов и только три государства вакцинировали 70 процентов населения.

«В опасности все регионы, но в наибольшей степени — Африка. При нынешних тенденциях почти 70 процентов африканских стран не достигнут цели вакцинации 10 процентов населения к концу сентября», — заключил глава ВОЗ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202798/
просмотров: 120
Версия для печати
Материалы по теме
Для зараженных COVID-19 свободны 867 коек в медучреждениях Бишкека
В столице Казахстана ужесточают карантинные меры из-за COVID-19
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 37 медработников
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще 14 человек
Коронавирусом болеет 14 тысяч 691 человек, 1 тысяча 325 — в тяжелом состоянии
В КР выявили 919 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 162 892
Симптомы COVID-19 после лечения могут сохраняться до нескольких месяцев — ВОЗ
ВОЗ хочет принять политическую декларацию, чтобы не допустить появления пандемий
Свободных коек для зараженных COVID-19 в Бишкеке становится больше
COVID-19. Самые неблагополучные районы определены на Иссык-Куле
Популярные новости
Почему Омурбеку Бабанову изменили меру пресечения. Разъяснение ГКНБ Почему Омурбеку Бабанову изменили меру пресечения. Разъяснение ГКНБ
Аномальная жара. В&nbsp;Кыргызстане 26&nbsp;июля вновь побит рекорд метеонаблюдений Аномальная жара. В Кыргызстане 26 июля вновь побит рекорд метеонаблюдений
Кыргызстанцы, выезжающие на&nbsp;длительное время за&nbsp;рубеж, должны выписаться Кыргызстанцы, выезжающие на длительное время за рубеж, должны выписаться
Беспорядки в&nbsp;Бишкеке. Жениша Молдокматова перевели в&nbsp;ИВС ГУВД Бишкека Беспорядки в Бишкеке. Жениша Молдокматова перевели в ИВС ГУВД Бишкека
Бизнес
Как погасить кредит или пополнить карту без комиссии прямо со&nbsp;смартфона? Как погасить кредит или пополнить карту без комиссии прямо со смартфона?
Хочу работать. Куванычбек Конгантиев о&nbsp;том, зачем нужен мандат депутата БГК Хочу работать. Куванычбек Конгантиев о том, зачем нужен мандат депутата БГК
В&nbsp;Джамму и&nbsp;Кашмире для привлечения туристов возрождают водный транспорт В Джамму и Кашмире для привлечения туристов возрождают водный транспорт
Как отправить денежный перевод в&nbsp;Россию без комиссии и&nbsp;без лимитов? Как отправить денежный перевод в Россию без комиссии и без лимитов?
31 июля, суббота
18:04
COVID-19 в мире. Число заразившихся может достигнуть 200 миллионов человек COVID-19 в мире. Число заразившихся может достигнуть 20...
17:44
Олимпиада-2020. Тяжелоатлет из Кыргызстана после рывка занимает восьмое место
17:43
Школы и детсады Бишкека готовят к предстоящему отопительному сезону
17:21
Ситуация с магазином «Раритет» в Бишкеке нормализовалась. Он остается
17:00
Сальные шутки и сексуальное насилие. Как говорить с ребенком об этом