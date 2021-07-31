COVID-19 в мире. Число заразившихся может достигнуть 200 миллионов человек

Количество случаев заражения COVID-19 и смерти от него растет с каждым днем, что по большей мере связано с быстро распространяющимся вариантом дельта. Об этом на брифинге в Женеве заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

По его словам, штамм выявлен в 132 странах. На прошлой неделе ВОЗ зарегистрировала почти 4 миллиона новых случаев заражения. В среднем в пяти из шести регионов ВОЗ за последние четыре недели количество заражений увеличилось на 80 процентов, или почти удвоилось.

При таких темпах уже в ближайшие две недели общее число заразившихся достигнет 200 миллионов.

ВОЗ считает, что этих штаммов коронавируса будет еще больше, и они будут появляться до тех пор, пока вирус будет бесконтрольно распространяться. При этом во многих госуарствах рост числа заболевших ведет к дефициту кислородных концентраторов. На сегодня с такой проблемой столкнулись уже 29 стран. Рост смертности и заболеваемости связан не только с новыми штаммами, но и с повышением мобильности населения, непоследовательными мерами сдерживания, а также с неравномерным распределением вакцин.

«Уровень тестирования в государствах с низким уровнем дохода составляет менее 2 процентов от соответствующего показателя в странах с высоким доходом. Из-за этого нет ясной картины развития болезни. Международному сообществу приходится действовать почти вслепую. Без увеличения масштабов тестирования во всем мире мы не сможем бороться с болезнью или снизить риск появления новых, более опасных вариантов», — предупредил Тедрос Аданом Гебреисус.

Он призвал ускорить темпы вакцинации. Ведь на сегодня чуть более половины государств мира полностью вакцинировали лишь 10 процентов населения, менее четверти стран вакцинировали 40 процентов и только три государства вакцинировали 70 процентов населения.

«В опасности все регионы, но в наибольшей степени — Африка. При нынешних тенденциях почти 70 процентов африканских стран не достигнут цели вакцинации 10 процентов населения к концу сентября», — заключил глава ВОЗ.