Для зараженных COVID-19 свободны 867 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 867 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на утро 31 июля (10.00):
- Институт курортологии и восстановительного лечения — 235;
- Кыргызский национальный военный лицей имени Даира Асанова — 151;
- Национальный госпиталь (нейрокорпус) — 70;
- Городская клиническая больница № 1 — 51;
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 47;
- Национальный центр охраны материнства и детства — 44;
- Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 45;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 40;
- Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 40;
- Республиканский центр наркологии — 30;
- Чуйская областная объединенная больница — 25;
- Клинический родильный дом № 2 — 24;
- Национальный госпиталь (урологический корпус) — 15;
- Национальный хирургический центр — 13;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 13;
- Военный госпиталь — 13;
- Национальный центр фтизиатрии — 7;
- Центр фтизиатрии КГМА (общежитие № 6) — 4.
Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса. С марта 2020 года в республике зарегистрировали 162 тысячи 892 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.