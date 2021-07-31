Для зараженных COVID-19 свободны 867 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 867 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на утро 31 июля (10.00):

Институт курортологии и восстановительного лечения — 235;

Кыргызский национальный военный лицей имени Даира Асанова — 151;

Национальный госпиталь (нейрокорпус) — 70;

Городская клиническая больница № 1 — 51;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 47;

Национальный центр охраны материнства и детства — 44;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 45;

Национальный центр онкологии и гематологии — 40;

Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 40;

Республиканский центр наркологии — 30;

Чуйская областная объединенная больница — 25;

Клинический родильный дом № 2 — 24;

Национальный госпиталь (урологический корпус) — 15;

Национальный хирургический центр — 13;

Национальный центр кардиологии и терапии — 13;

Военный госпиталь — 13;

Национальный центр фтизиатрии — 7;

Центр фтизиатрии КГМА (общежитие № 6) — 4.

Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса. С марта 2020 года в республике зарегистрировали 162 тысячи 892 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.