В столице Казахстана ужесточают карантинные меры из-за COVID-19

Опубликовано новое постановление об ужесточении ограничительных и карантинных мер в столице Казахстана, передает Tengrinews.kz.

Документ размещен на сайте акимата Нур-Султана. Новое постановление вводит ограничение допуска на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19. Исключения составляют только лица, имеющие постоянные медицинские противопоказания и переболевшие коронавирусом в течение последних трех месяцев. Определены даты для организации проведения профилактических прививок: до 10 августа — первым компонентом, до 1 сентября — вторым компонентом вакцины от COVID-19.

«Приостанавливается деятельность всех предприятий и организаций, не являющихся участниками проекта Ashyq, за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продовольственных магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения, а также строительных объектов, промышленных предприятий, объектов по оказанию бесконтактных услуг населению, туристических компаний, бизнес-центров и отдельных видов деятельности, объектов общественного питания, работающих только на вынос и доставку еды, и добровольных участников проекта», — говорится в сообщении.

Работа общественного транспорта в субботу и воскресенье запрещена.

Торгово-развлекательные центры и торговые дома, участвующие в проекте Ashyq, могут работать только в будние дни с 7.00 до 20.00.

Постановление вступает в силу с 00.00 2 августа.