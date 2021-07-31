Фильтры выходят из строя. «Водоканал» Каракола просит прощения за грязную воду

Каракольское предприятие «Водоканал» приносит свои извинения за качество питьевой воды в городе. По его данным, ситуация с очисткой воды стала критической в связи в селями.

«Из-за погодных условий в горах сходят сели и вода в реках Каракол и Кашка-Суу стала очень грязной. Фильтры на очистных сооружениях выходят из строя. Они забиваются глиной и песком. Наши сотрудники производят их ремонт. Работа идет в круглосуточном режиме. Мы делаем все возможное для исправления ситуации», — рассказали в КП «Водоканал».

В связи с этим на предприятии просят отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.