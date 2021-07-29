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Общество
Сюжет: COVID-19

ООН назвала Мьянму страной-суперраспространителем COVID-19

Мьянма становится государством-суперраспространителем коронавируса. Об этом в интервью The Guardian заявил специальный докладчик ООН по стране Том Эндрюс.

Представитель ООН указал, что в Мьянме, граничащей с государствами, где проживает примерно треть населения Земли, сложилась тяжелая эпидемиологическая обстановка. На фоне февральского госпереворота там возник политический и экономический кризис, вылившийся среди прочего в забастовку врачей. Из-за этого программа вакцинации в Мьянме застопорилась, тестирование населения не проводится, а больницы практически не работают.

Как следствие, стоит ожидать в скором времени появления в регионе новых очагов инфекции.

Том Эндрюс рассказал, что медики, которые были на переднем крае забастовки против военной хунты, вынуждены тайно лечить пациентов. При этом они сталкиваются с постоянной угрозой ареста или насилия со стороны военных. В городах страны остро ощущается нехватка кислорода, медицинского оборудования и лекарств. Снаружи домов люди вывешивают желто-белые флаги, чтобы сигнализировать о том, что им нужна еда или лекарства, а социальные сети наводнены просьбами о помощи и сообщениями о смерти.

Поставщикам запретили продавать кислород населению, при этом военнослужащие Мьянмы «буквально стреляют в людей за то, что они стоят в очереди за газом», утверждает спецдокладчик. Также военных обвиняют в изъятии запасов кислорода.

В бывшей столице, крупнейшем городе страны Янгоне, решили построить десять дополнительных крематориев, чтобы справиться с последствиями коронавируса.

В Янгоне обычно можно увидеть три типа очередей. Одна — перед банкоматами, другая — за кислородом. Третья — в крематориях и моргах.

Том Эндрюс

Предположительно реальное число жертв коронавируса в Мьянме сильно занижено. По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, собирающего официальную статистику заболеваемости, с начала пандемии там было зарегистрировано 284 тысячи 99 случаев заражений и 8 тысяч 210 смертей. Население страны — 51,5 миллиона человек.

В ООН подтвердили, что число заболевших и погибших в Мьянме неизвестно. Причина отсутствия точной информации связана с нападениями военных на журналистов и врачей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202580/
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