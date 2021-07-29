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Общество
Сюжет: COVID-19

Facebook, Google и Netflix ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

Facebook, Google и Netflix ввели обязательную вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, компании Facebook и Google заявили, что сотрудники должны пройти вакцинацию, прежде чем возвращаться с удаленной работы в офисы. Пока требование будет распространяться на офисы в США.

Netflix объявил об обязательной вакцинации актеров и других работников, которые контактируют с ними на съемочных площадках. Отказаться от прививки можно по медицинским и религиозным причинам или из-за возрастных ограничений.

Сколько сотрудников этих компаний уже привилось, не уточняется.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202575/
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