Facebook, Google и Netflix ввели обязательную вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, компании Facebook и Google заявили, что сотрудники должны пройти вакцинацию, прежде чем возвращаться с удаленной работы в офисы. Пока требование будет распространяться на офисы в США.

Netflix объявил об обязательной вакцинации актеров и других работников, которые контактируют с ними на съемочных площадках. Отказаться от прививки можно по медицинским и религиозным причинам или из-за возрастных ограничений.

Сколько сотрудников этих компаний уже привилось, не уточняется.