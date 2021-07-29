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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 195,9 миллиона, умерли более 4,1 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 641 тысячу 95 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 195 миллионов 911 тысяч 151 человек. Больше всего зараженных в США (34 миллиона 672 тысячи 640), Индии (31 миллион 484 тысячи 605), Бразилии (19 миллионов 797 тысяч 86), Франции (6 миллионов 116 тысяч 853), России (6 миллионов 116 тысяч 249), Великобритании (5 миллионов 797 тысяч 445), Турции (5 миллионов 660 тысяч 469), Аргентине (4 миллиона 891 тысяча 810), Колумбии (4 миллиона 757 тысяч 139), Испании (4 миллиона 395 тысяч 602), Италии (4 миллиона 330 тысяч 739) и Германии (3 миллиона 777 тысяч 236).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 186 тысяч 657. За сутки показатель вырос на 10 тысяч 27 человек. В том числе в США всего скончались 611 тысяч 801 человек, Бразилии — 553 тысячи 179, Индии — 422 тысячи 22, Мексике — 239 тысяч 616, Великобритании — 129 тысяч 718, Италии — 128 тысяч 10 и России — 153 тысячи 620.

В Кыргызстане зарегистрировали 161 тысячу 15 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 617 тысяч 387, Узбекистане — 126 тысяч 627, Таджикистане — 14 тысяч 845.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202503/
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